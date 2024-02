Márquez arrancará la temporada con el brazo al 100%

Marc Márquez ya está listo para arrancar la temporada, y su brazo derecho también. El ilerdense, por fin, ha hecho un «invierno normal» y el brazo derecho que tantos problemas le ha dado estos últimos cuatro años ya está al 100% y listo para la batalla de este año en MotoGP. Pese a los rumores que indican que podría estar sufriendo problemas en esa zona, la situación es totalmente la contrario, el brazo está en perfectas condiciones y listo para la batalla.

Después de rodar 70 vueltas en los test de Malasia el brazo se resintió un poco… algo que entra dentro de lo normal después de dar tantos giros con una moto completamente nueva para él y a la que apenas se había subido un par de veces hasta entonces. Pero la cosa no va más allá del simple cansancio después de dar tantas vueltas y no existe preocupación ninguna. En Qatar funcionó a las mil maravillas y él mismo ha reconocido que está «al 100%».

Por primera vez, después de cuatro operaciones, Marc Márquez se encuentra en perfectas condiciones físicas y ha realizado una pretemporada normal. Aunque él va con perfil bajo y su objetivo es pelear por el top 5, las expectativas son bastante altas en esta nueva era. El ocho veces campeón del mundo se ha marchado de Honda tras 11 años para subirse a la moto campeona del mundo en 2023, la Ducati. Es por eso que las apuestas le ven como uno de los candidatos al título este año pese a que el leridano eche balones fuera.

A eso hay que añadirle que los problemas en el brazo derecho ya son historia. Como él mismo dijo, lógicamente, al haber tenido cuatro operaciones, «no va a llegar exactamente al nivel que estaba antes. Pero el cuerpo es sabio para recordar lo que ha pasado y también para adaptarse a lo que hay». Y vaya si se ha adaptado, porque terminó los test de Qatar en cuarta posición a tres décimas de Pecco Bagnaia y por debajo del récord de la pista que estableció Marini en noviembre.

«Ahora mismo, con lo que tengo ahora, estoy al 100%», reconoció el 93 en el documental de DAZN ‘Revelado: Marc Márquez’ donde también explicó que «es cierto que todavía sigo con tratamiento extra en el brazo, porque tiene cuatro operaciones. Pero a base de horas, horas y horas, no quiero ni contarlas las horas invertidas en el brazo derecho. Pero a base de horas y constancia he logrado salir de ese bache físico para, al menos, poder olvidarme, no los 365 días del año, pero la mayoría de los días olvidarme de este brazo y poder competir y entrenar de forma normal».

Márquez, listo para volver a ganar

En Gresini dan palmas con las orejas con la rápida adaptación de Marc Márquez a la Desmosedici GP23 y se permiten soñar con hacer historia. Por su parte, el de Cervera ya explicó recientemente que «si estoy aquí es porque me veo para luchar por top 5».

En el paddock de MotoGP todos están convencidos de que el seis veces campeón de la categoría reina volverá a ganar una carrera, aunque él se descarta de la pelea por el campeonato del mundo: «No me siento para el Mundial porque debes tener un extra. Lo fácil era quedarme en Honda: menos presión y más dinero, pero no es mi objetivo. Igual en el futuro se vuelven a cruzar nuestros destinos. Si eres rápido en el circuito, se te abren más puertas para el futuro».