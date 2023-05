Márquez acelera para Le Mans

Marc Márquez trabaja sin descanso para volver cuanto antes. Como él mismo dijo, el objetivo es regresar en Le Mans, aunque todo dependerá del resultado del TAC y lo que digan los médicos. El ocho veces campeón del mundo acudió a Jerez para la inauguración del Garage 93 y después regresó a Madrid para comenzar la puesta a punta de cara al GP de Francia.

Es la primera vez que ponen una fecha concreta para el regreso del piloto de Repsol Honda. Cuando se lesionó, los médicos fijaron un plazo de entre 6 y 8 semanas de recuperación, lo que hacía imposible llegar a Jerez, pero el ilerdense soñaba con disputar el GP de España e hizo todo lo posible por estar. Finalmente no pudo ser y decidió no forzar y hacer caso a los médicos, que le dijeron que si se volvía a lesionar de eso podría ser el final de su carrera.

Ante esta situación, Marc, se centró en recuperarse para poder estar en la próxima carrera. «Le Mans es una fecha más realista», ya que los tiempos que marcaron los doctores, «era entre Le Mans y Mugello». Así lo dijo el propio Márquez en una rueda de prensa excepcional en Jerez el pasado jueves donde el piloto de Cervera arrojó algo de luz sobre su lesión.

«Sí, Le Mans es una fecha más realista. Hasta ahora los comunicados no habían dicho ningún gran premio porque había la esperanza, porque creo que si una recuperación la afrontas de manera positiva se hace mucha más amena, y había la esperanza de volver a Jerez y este era mi objetivo. No se ha podido cumplir. Pero lo realista, los parámetros o las fechas que nos marcaron los doctores, era entre Le Mans y Mugello. Lógicamente, Le Mans ya ha salido de la boca de los doctores, que no quiere decir que sea 100% seguro, porque esto lo decidirá el TAC que se me hará el mismo martes de la semana del gran premio, pero veremos», comentó Márquez.

Su fortaleza mental, clave

Uno de los puntos más fuertes que tiene Márquez es que es un piloto muy fuerte mentalmente y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Se ha llevado muchos palos en forma de lesión pero siempre se levanta, y esta vez no va a ser menos. Fue un varapalo no poder correr en Jerez pero el de Repsol Honda se ha puesto manos a la obra para hacer todo lo posible para que el TAC del martes indique que está listo para volver en Le Mans el próximo 14 de mayo.