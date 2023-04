Las lesiones condenan a Marc Márquez

Nuevo frenazo para Marc Márquez. El de Honda se perderá también el GP de Las Américas por culpa de una lesión que ya le impidió viajar a Argentina. Desde 2020 el ilerdense ha vivido un auténtico calvario con el brazo derecho. Todo comenzó con la dura caída en Jerez que le provocó una fractura en el húmero derecho. Como consecuencia de su lenta recuperación, el piloto ha tenido que pasar por quirófano hasta en cuatro ocasiones.

Hasta entonces no se había perdido ni una carrera desde que subiera a MotoGP en 2013, pero desde aquella lesión todos los años se ha perdido alguna prueba. Ahora que empezaba a ver la luz al final del túnel, cuando ya estaba recuperado del hombro tras la cuarta operación, una nueva lesión le ha obligado a bajar de la moto justo cuando soñaba con volver a luchar por el Mundial. Venía de hacer la pole en el primer gran premio de la temporada, de firmar un gran tercer puesto en la carrera al sprint pero el choque con Oliveira ha trastocado todos los planes.

La realidad es que las lesiones están frenando al piloto de Honda en busca de su séptimo título de MotoGP. No obstante, las Ducati siguen estando varios puntos por encima de la fábrica del Ala Dorada que no consigue dar con la tecla para alcanzar a los italianos y volver a pelear por el título. La lesión de Márquez también supone un frenazo para los japoneses aunque este año cuentan con la ayuda de dos grandes pilotos como Joan Mir y Álex Rins para desarrollar la RC213V.

Portimao pasa factura

Las consecuencias del accidente con Oliveira en Portimao están siendo más graves de lo que parecía inicialmente. Además de tener que cumplir con la doble long lap en el próximo gran premio que esté disponible, Marc sufrió una fractura en el pulgar de la mano derecha. Desgraciadamente, aunque él estaba listo para viajar a Austin esta semana, la última revisión médica ha indicado que todavía no está listo para volver a competir.

Get well soon Marc 🫶 pic.twitter.com/hjTlNity5x — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) April 11, 2023

Con todo lo que le ha sucedido en los últimos tiempos, el de Cervera no quiere correr ningún riesgo y prefiere volver a competir cuando sea completamente seguro y no haya ninguna posibilidad de recaída. Ahora su objetivo no es otro que seguir trabajando estas semanas para poder llegar a tiempo al GP de España, que se disputa en Jerez del 28 al 30 de abril.