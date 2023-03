Márquez es operado y no viajará a Argentina

Marc Márquez no correrá en Argentina. Tras regresar a España para someterse a nuevas pruebas, al de Cervera le han diagnosticado «una fractura intraarticular desplazada de la base del primer metacarpiano del pulgar de la mano derecha». Según indica el parte médico, el piloto del Repsol Honda se sometió inmediatamente a una intervención quirúrgica en el Hospital Ruber Internacional de Madrid tras llegar de Portugal.

«La cirugía consistió en una reducción cerrada de la fractura y fijación interna de la misma con dos tornillos y transcurrió sin incidentes», señala el parte médico. Tras la operación, el piloto y el equipo han decidido que el ocho veces campeón del mundo no esté en el próximo gran premio del campeonato del mundo para centrarse en su recuperación.

After successful surgery to repair the broken first metacarpal in his right hand, Marc Marquez will miss the second round of the 2023 MotoGP World Championship.

