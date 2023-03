MotoGP condena a Marc Márquez

Los pilotos de MotoGP han dicho basta. Algunos integrantes de la parrilla de la categoría reina como Jorge Martín o Aleix Espargaró clamaron contra Marc Márquez por arrollar a Miguel Oliveira en el GP de Portugal. El de Cervera se pasó de frenada y no pudo parar la moto a tiempo y se llevó al portugués por delante. Martín intentó esquivarlo a duras penas pero aún así se llevó un golpe y terminó lesionado, igual que el propio Marc.

El accidente fue bastante fuerte. El ilerdense se disculpó al instante. De hecho, nada más irse al suelo se levantó rápidamente para ver cómo estaba Oliveira y pedirle perdón tanto a él como a su afición. Pero eso no fue suficiente ni para la hinchada portuguesa, que le abucheó una y otra vez, ni para Jorge Martín. «No es la primera vez que me tira, y no sólo a mí, también a muchos pilotos. Lo de pedir perdón al box y a la grada ya no funciona», dijo el de San Sebastián de los Reyes tras la carrera. Poco antes, en declaraciones a DAZN, reconocía que estaba harto de estas situaciones porque no es la primera vez que le pasa.

La pitada de la afición de Portimao a @marcmarquez93 cuando lo han visto aparecer por el box de Miguel Oliveira a pedir perdón 🙏 Su gesto de disculpa a la grada 😔

«Es una pena, espero que dirección de carrera sobre todo haga algo, no sé si es conmigo, o qué pasa, pero ya me pasó hace dos años con él. La primera vez me tiró, ahora me vuelve a tirar, la primera vuelta también he tenido que levantar la moto. Estoy cansado ya de esto, así que espero que se haga algo y se solucione este tema», comentó tras el accidente. Cabe recordar que hace dos años, en el GP de Gran Bretaña 2021, Márquez tiró a Martín en la primera vuelta. El de Honda intentó entrar por dentro de la curva nueve, se pasó de frenada y tiró al de Pramac Racing. Después, Marc entonó el «mea culpa», igual que este domingo en Portimao.

Lo cierto es que el madrileño está cansado de que le pase siempre lo mismo con el mismo piloto y, por eso, tras acabar yéndose al suelo en las últimas vueltas y terminar con una pequeña fractura en el dedo gordo del pie derecho arremetió contra el ocho veces campeón del mundo: «Al final salgo a pista y prefiero tenerlo delante porque sé que si no voy a recibir un golpe. Destrozar la carrera de dos pilotos… Espero que no lo vuelva a hacer».

🗣️ "Lo mismo de siempre. Pensaba que me había roto la pierna". 🔊 "Espero que Dirección de Carrera haga algo. Estoy cansado de esto".
@88jorgemartin habla después de lo ocurrido con Marc Márquez y Miguel Oliveira

Aleix se pone duro con Márquez

Otro de los más críticos con Marc Márquez ha sido Aleix Espargaró, quien fue más allá y calificó la acción como «gravísima» porque «pudo hacer que Oliveira no corriera más en su vida». «Esto sí que es algo que me da la sensación de que no aprendemos, ya que después de las caídas de ayer, hoy la gente ha arrancado igual», comenzaba diciendo el mayor de los Espargaró después de que el sábado su hermano Pol fuera trasladado al hospital tras una brutal caída.

Respecto al incidente de Márquez con Oliveira, el de Aprilia comentó: «El accidente de Marc me parece gravísimo. Le podía haber explotado la rodilla a Miguel Oliveira y que se quedara sin correr nunca más en toda su vida. Ha sido un impacto brutal». Esta acción del español ha abierto una brecha en la parrilla de MotoGP, aunque hubo otros como Bagnaia tiraron una lanza en su favor: «Marc intentaba engancharse a la cabeza y no perder tiempo, creo que no quería adelantar. Lo que pasa es que en ese punto se produce un efecto dominó con las frenadas. Creo que ha sido mala suerte y una mala coincidencia».

¡PERO MARC! 😰 Márquez tocó a Jorge Martín… Y se llevó por delante a Miguel Oliveira 😔 ¡LOS DOS FUERA DE CARRERA! ❌

Quartararo, por su parte, también dio su opinión del accidente: «Está en el límite. Al final puede pasar, pero es duro». Por otro lado, el gran perjudicado de este choque, Miguel Oliveira, aceptó las disculpas de Márquez y fue muy comprensivo con el 93. «Nos encontramos en la Clínica y me dijo que seguramente tuvo un problema con los frenos. No puedo decir nada más, le tengo respeto. Acepto sus disculpas», afirmó el de RNF Aprilia. «Es una pena que Marc se haya lesionado. Puede que frenara demasiado tarde, fue demasiado optimista en el adelantamiento. Pudo esquivar a Martín, pero no a mí. Nadie provoca un accidente a propósito, pero seguramente en las dos primeras vueltas quiso adelantar en el lugar equivocado», concluyó el luso.