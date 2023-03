Ya se conoce la sanción para Marc Márquez por el terrible accidente causado en Portugal. Como era de esperar, los comisarios han castigado al ilerdense con una doble long lap penalty que deberá cumplir en el Gran Premio de la Republica Argentina el próximo fin de semana. «Por causar un accidente, ha sido sancionado con una doble long lap que deberá ser cumplida en la carrera del Gran Premio de la Republica Argentina de MotoGP», reza el comunicado.

Todo sucedió al inicio de la vuelta tres cuando Márquez militaba en cuarta posición. El ilerdense se pasó de frenada, chocó con Jorge Martín que lo evitó como buenamente pudo y arrolló a Miguel Oliveira. El de Cervera hizo un recto al bloquear la rueda delantera y se llevó por delante al portugués. Como consecuencia, el de Repsol Honda podría sufrir una fractura en el metacarpiano del pulgar de la mano derecha.

FIM MotoGP Stewards 📋#MotoGP rider #93 @marcmarquez93 has been given a double long lap for the #MotoGP race (Sunday) at the #ArgentinaGP due to being overly aggressive and causing a crash involving rider #88 #PortugueseGP 🇵🇹

