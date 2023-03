Márquez hace autocrítica: «He cometido un error grave, he sido penalizado y estoy de acuerdo»

Marc Márquez se ha pronunciado tras el durísimo accidente con Jorge Martín y Miguel Oliveira en el GP de Portugal. El ilerdense admite su error y asume la sanción que le han impuesto Dirección de Carrera de la doble vuelta larga a cumplir en la carrera del domingo del Gran Premio de Argentina el próximo fin de semana. No obstante, el de Honda admitió todas las culpas del accidente y asumió la sanción.

«No me importa Argentina, sino que Miguel Oliveira está bien. Cometí un error en la curva cuatro, y eso lo creó todo. Bloqueé la goma delantera y pude evitar a Jorge Martín, pero no a Miguel. Me ha sabido muy mal y por eso le he pedido disculpas», dijo al ser preguntado por la sanción y el terrible accidente con Oliveira cuando sólo se habían completado dos vueltas.

Márquez explicó que a pesar de lo que pudiera parecer no tenía intención de ganar una posición: «No era mi intención ni adelantar a Martín, pero la moto estaba encarada hacia adentro al soltar los frenos». El de Honda también quiso valorar el nuevo formato de gran premio introducido este año con las carreras al sprint. «Fue un fin de semana de descarte. Con este nuevo formato se corren riesgos. Pero el haber hecho un test aquí también ha hecho que todo estuviera muy igualado».

Aunque el primer gran premio de la temporada acabó mal, el ilerdense valoró positivamente haber logrado la pole y el podio en la carrera al sprint: «El fin de semana ha sido sorprendente, porque no esperábamos estar a ese nivel. Pero para estar a ese nivel hay que arriesgar mucho». Cuando le volvieron a preguntar por la sanción, Marc no quiso buscar excusas y asumió las consecuencias de sus actos: «He cometido un error grave, he sido penalizado y estoy de acuerdo con ello».

«Es un error mío y punto»

El ocho veces campeón del mundo de MotoGP lamentó lo sucedido y asumió su error: «Nunca quieres este tipo de accidentes, pero cuando cometes un pequeño error en frenada, llegas a mucha velocidad. No quieres este tipo de cosas, pero puede que la goma delantera dura no estuviera lista. Al final, es un error mío y punto».

«La única forma de lograr el tiempo es en frenada. Pero no estaba atacando, estaba tranquilo porque no se iba muy rápido», dijo el piloto español de Repsol Honda que en la reunión de pilotos con Dirección de Carrera el pasado jueves propuso rebajar las sanciones. No obstante, Márquez fue muy claro y asumirá cualquier sanción si así está establecido en el reglamento: «En la reunión del jueves estaba esa sanción. Según el reglamento esa es la sanción; pero si en el reglamento dice que tiene que ser más severo, pues también lo aceptaré».