Levantan la sanción de Marc Márquez tras su accidente en Portimao

El Tribunal de Apelación de MotoGP ha decidido suspender cautelarmente la sanción de Marc Márquez, impuesta tras el accidente del GP de Portugal que abrió el campeonato. El piloto de Honda fue penalizado con una doble vuelta larga en el GP de Argentina y, al no poder correrlo, se le aplazó para la siguiente carrera en la que pudiera participar. El equipo recurrió y, ahora, les han levantado momentáneamente la sanción, hasta que haya una resolución definitiva.

Márquez no pudo empezar peor la temporada de MotoGP, puesto que en la primera carrera se llevó por delante a Miguel Oliveira en una curva en la que hizo prácticamente un recto. En el accidente se fracturó el metacarpiano de la mano derecha, que le impidió disputar el segundo Gran Premio de la temporada y que le impedirá estar también en el siguiente, el de Las Américas, que se disputa en Austin.

En un primer momento, Márquez fue sancionado con una doble vuelta doble que debería cumplir en el GP de Argentina. Sin embargo, al conocerse que no correría en Termas de Río Hondo por la lesión, cambiaron la decisión y decidieron que la tendría que cumplir en la primera carrera en la que participase.

El equipo Repsol Honda no dudó en recurrir la sanción, al considerar que se había cambiado una vez que ya estaba impuesta. Ahora, aquella impugnación ha sido admitida, por el momento, por lo que recibiendo de parte del Tribunal de Apelación de MotoGP la cautelar, con la que queda suspendida hasta que éste tome una decisión definitiva.

Aún así, Márquez no disputará tampoco el GP de Las Américas. El piloto de Cervera no se ha recuperado a tiempo de la operación a la que fue sometido tras el accidente y no podrá estar en la tercera prueba del campeonato. Habrá que esperar, por tanto, a la carrera que se disputa el 30 de abril en el circuito de Jerez, en el GP de España, para saber si hay ya una resolución sobre el caso o si se mantiene la suspensión de la sanción.