Eduardo Inda visitó el plató de El Chiringuito de Jugones, donde tiene su sección semanal de exclusivas y allí habló sobre el futuro de uno de los entrenadores de moda del fútbol español. Se trata de Marcelino García Toral, que valora no seguir en el Athletic Club si se le presenta la oportunidad de dirigir al Atlético de Madrid o a la selección española.

«Marcelino no seguirá en el Athletic y se está postulando para ser el entrenador del Atlético si Simeone decide irse, que no lo descarto. Marcelino estaría encantado. No sé a quién ha llamado, pero se ha ofrecido», comenzó explicando Eduardo Inda. «Otra opción que le gustaría, no sé si será posible, sería ser seleccionador nacional en el caso de que Luis Enrique no continuase tras el Mundial de Qatar. Luis Enrique gana 2 millones brutos en la selección y tampoco creo que le haga mucha gracia cobrar mucho menos que lo que haría en un club. Se ha dejado querer con Rubiales», añadió en exclusiva el director de OKDIARIO en el espacio deportivo que presenta Josep Pedrerol.

Marcelino García Toral ha recibido los elogios de todo el mundo del fútbol por su labor en los últimos años en el Valencia y actualmente en el Athletic. El pasado verano el Tottenham sondeó su contratación, pero el técnico quería seguir vinculado al conjunto rojiblanco, donde está firmando una buena temporada en la que está peleando por meterlo en competiciones europeas.

El entrenador del Athletic acaba su contrato al terminar el curso y está mirando qué sucederá en verano en algunos de los banquillos más importantes del panorama nacional. Uno de ellos es el del Atlético. Si el Cholo decidiese marcharse, Marcelino sería el gran favorito para relevar al argentino. También mira un poco más allá y cree que si Luis Enrique dejase la selección española tras el Mundial de Qatar que se disputa en diciembre también tendría muchos boletos para ser su sustituto.