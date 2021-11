Malas noticias, Marc Márquez no estará este domingo en el Gran Premio de Algarve. El equipo Repsol Honda ha hecho oficial este martes la baja de su piloto debido a un golpe en la cabeza que sufrió el pasado sábado entrenando. Otro palo para el octocampeón del mundo, justo cuando mejor estaba

«Marc Márquez se perderá el Gran Premio de Algarve. El pasado sábado Marc Márquez, mientras se preparaba para el Gran Premio de Algarve con uno de sus entrenamientos todoterreno habituales, sufrió una caída que le provocó una leve conmoción cerebral», asegura el comunicado oficial del Repsol Honda.

Marc Marquez to miss Algarve Grand Prix

This past Saturday Marc Marquez, while preparing for the Algarve Grand Prix with one of his standard off-road training sessions, suffered a fall that caused a slight head concussion.https://t.co/WdDGicQ4CI pic.twitter.com/mXNJtvnjGC

