Cristiano Ronaldo se encuentra en un callejón sin salida. El delantero portugués ha quedado apartado del equipo de cara al duelo de este sábado en Premier League ante el Chelsea, después de abandonar el banquillo antes del final del encuentro contra el Tottenham. Pese a pedir perdón, el jugador se enfrenta a una importante multa económica por parte del Manchester United.

Según apunta la prensa inglesa, la entidad de Old Trafford multará a Cristiano Ronaldo con una cantidad que podría superar el millón de euros. Sin embargo, dicha sanción aún no ha sido confirmada de manera oficial por el United.

El luso dejó una de las imágenes de la jornada al irse al vestuario antes del pitido final de la victoria de su equipo sobre los ‘Spurs’. Cristiano no participó del 2-0 en Old Trafford que pegó a los red devils a los puestos de Liga de Campeones y el luso dejó ese desplante que el United no ha dejado pasar.

«Cristiano Ronaldo no será parte del equipo del Manchester United para el partido de Premier del sábado contra el Chelsea. El resto del equipo está totalmente concentrado en prepararse para este encuentro», dijo un comunicado oficial del United.

Cristiano intentó sin éxito este verano terminar su segunda etapa en Old Trafford un año después de su regreso a Mánchester. Desde el primer momento, el portugués perdió su condición de indiscutible con Erik ten Hag, que ha mostrado mano de hierro en todo el conflicto y no ha cedido a los galones del portugués.

Unas horas después, Cristiano publicó una carta en sus redes sociales en la que lamentaba el incidente, que achacó a un «calentón». «Siempre he jugado con respeto hacia mis compañeros, rivales y entrenadores. Eso no ha cambiado, no he cambiado, en 20 años de profesional del fútbol», escribió el luso.

«Siempre he intentado ser un ejemplo para los más jóvenes de los equipos en los que he estado. Desafortunadamente, eso no es siempre posible y a veces un calentón se puede llevar lo mejor de nosotros. Ahora mismo, solo pienso que tengo que seguir trabajando, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cada partido. Ceder a la presión no es una opción. Esto es el Manchester United, y unidos debemos estar», añadió.