Cristiano Ronaldo pide perdón a la afición del United

Después de ser apartado por el Manchester United tras marcharse antes del final del partido ante el Tottenham, Cristiano Ronaldo quiso pedir perdón a la afición a su manera. El luso admitió que todo fue un calentón y que nunca fue su intención generar mal ambiente en el equipo. El delantero se disculpó a través de su cuenta de Instagram.

«Ahora mismo, siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros de equipo y estar listo para todo en cualquier momento dado. Ceder ante la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y United debemos mantenernos de pie. Pronto estaremos juntos de nuevo», dijo Cristiano sobre lo que ocurrió en el último partido de Premier.

El jugador no será convocado para el próximo compromiso del United y veremos cuándo regresa a apenas un mes del Mundial. «Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar respetuosamente hacia mis colegas, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando al fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones», aseveró.

Finalmente, Cristiano Ronaldo quiso recalcar que tomó ejemplo de los mejores y que en esta ocasión se ha equivocado con su actitud. «Empecé muy joven, los ejemplos de jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por lo tanto, más adelante, siempre he intentado dar el ejemplo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente eso no siempre es posible y a veces el calor del momento nos lleva lo mejor», zanjó. La pelota está ahora en el tejado de Ten Hag.