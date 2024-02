Magui Corceiro entierra a Joao Félix: «Estoy solterísima»

La ex pareja de Joao Félix parece haberle olvidado por completo. Después de que el pasado mes de junio se confirmase la ruptura entre el jugador del Barcelona y Magui Corceiro, la influencer y modelo portuguesa ha dado por ‘enterrada’ su relación con el futbolista de élite. «Estoy solterísima», respondió cuando fue preguntada por su situación sentimental actualmente. Por tanto, se confirma que tras más de medio año, Magui ya ha olvidado a Joao y está feliz en solitario.

«Creo que a la gente no le gusta verme soltera y todos los meses intentan encontrarme un novio, pero estoy ahora mismo soltera», insistió. Razón no le falta, porque varios fueron los nombres de deportistas famosos con los que se relacionó a la ex pareja de Joao Félix en los últimos meses.

Tras varios meses de rumores, Joao Félix y Magui Corceiro rompieron su relación de pareja tras varios años juntos. La actriz e influencer lo confirmó en junio después de ser vista y fotografiada con el piloto de Fórmula 1 Lando Norris por las calles de Mónaco. En cualquier caso, ella aseguró en sus redes sociales que se seguía llevando muy bien con un futbolista que ahora juega en el Barça, pero que en el momento de la ruptura lo hacía en el Chelsea, cedido por el Atlético de Madrid.

«Joao y yo compartimos logros durante algunos años, en una fase de cambio, crecimiento y aprendizaje. Sin estar juntos como pareja desde hace algún tiempo, tengo la suerte de ser parte de su vida. Agradecemos todos los mensajes de aquellos que realmente se preocupan por nosotros. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos», escribió en su día Magui Corceiro.

La ruptura de Magui Corceiro con Joao Félix

Uno de los motivos, según se pudo entender del texto de la joven de 20 años, ha sido la distancia. La relación sentimental entre ambos empezó poco después de que Joao Félix fichara por el Atlético. Magui Corceiro vivía a caballo entre Portugal y España, además de viajar para cumplir con sus compromisos profesionales. Sin embargo, el hecho de que el luso firmara por el Chelsea complicó todo todavía más.

Esta relación no ha estado exenta de polémica, sobre todo por algunas supuestas infidelidades por parte de Magui Corceiro hacia Joao Félix. La joven portuguesa fue relacionada con Pedro Porro, cuando fueron vistos en el reservado de una discoteca en una actitud muy cariñosa, aunque ambos lo desmintieron.

La lesión del portugués

Además, Joao Félix ahora mismo se encuentra lesionado. Según confirmó el Barcelona, el delantero sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. «En el entrenamiento de esta mañana el jugador del primer equipo Joao Félix se ha hecho un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad», confirmó el club culé en un comunicado emitido a través de las redes sociales.