Más problemas para Xavi: Joao Félix se lesiona y será baja contra Osasuna

Joao Félix no estará en el duelo que el Barcelona disputa este miércoles ante Osasuna en el Olímpico de Montjuic. El portugués no podrá estar en el duelo aplazado de Liga EA Sports después de lesionarse en el entrenamiento de este martes. Según confirmó el club, el delantero sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho.

«En el entrenamiento de esta mañana el jugador del primer equipo Joao Félix se ha hecho un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad», confirmó el club culé en un comunicado emitido a través de las redes sociales.

De esta forma, Joao Félix se une a la larga lista de bajas del Barcelona para el partido ante Osasuna clave para que los culés se asienten entre los cuatro primeros clasificados.

Joao Félix disputó 58 minutos en el duelo disputado el pasado sábado ante el Villarreal y que se saldó con un derrota que acabó con el anunció del adiós de Xavi. Anteriormente había sido suplente en los dos duelos de la Supercopa así como contra Real Betis y en el importante duelo ante el Athletic Club en Copa del Rey.

Xavi habló del estado de Marc-André ter Stegen, Iñigo Martínez y Andreas Christensen. «Andreas está haciendo un esfuerzo brutal, porque lleva muchos partidos con molestias; está gestionando los minutos y el dolor y en principio mañana estará disponible, pero la idea es que participe menos. Iñigo estará para el próximo y Marc estará para el día del Granada, si todo va bien», dijo el entrenador catalán.

La lesión de Joao Félix y la marcha de Xavi

Xavi Hernández, ha confesado que fue «a principio de temporada» cuando tomó la decisión de que no entrenaría al equipo azulgrana el próximo curso, una decisión motivada por la sensación de que «no se valora» su trabajo, aunque ha afirmado que está «motivadísimo» para tratar de revertir la situación.

«La decisión la tenía tomada desde hace mucho tiempo. No se valora nuestro trabajo, hemos venido aquí en uno de los momentos más difíciles de la historia del club y la decisión pasa por aquí. No se valora suficientemente nuestro trabajo y por eso lo tenía decidido desde hace muchos meses. A principio de temporada sabía que era mi última como entrenador», declaró en la rueda de prensa previa al partido aplazado ante Osasuna, que se disputará este miércoles en el Estadi Olímpic Lluís Companys (19.00 horas).

En este sentido, insistió en que «no se ha valorado lo suficiente» el esfuerzo de su staff. «Eso genera un desgaste, y más estando en tu casa, donde piensas que hagas lo que hagas no se valorará lo suficiente. Esta es mi sensación. No es que no aguantase la presión, todo lo contrario, he aguantado todo. He llegado en uno de los momentos más difíciles de la historia del club. Tengo la sensación de que no se valorará nunca el trabajo que se está haciendo, así que prefiero no continuar», desveló. «La sensación que tenía de marcharme la tuve a principio de temporada», añadió.