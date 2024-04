Maffeo explica por qué borró su cuenta de Twitter: «Antes de mandar a tomar por culo a alguien…»

Pablo Maffeo borró su cuenta de X (antiguo Twitter) tras la final de Copa y este sábado, a la finalización del partido ante el Real Madrid de Liga, explicó el motivo por el que se fue de esa red social, en la que hasta ese momento había sido muy activo. «Que tres idiotas me digan cosas no me afecta…», expresó Maffeo tras el duelo que su equipo perdió por 0-1.

«Me cierro las redes porque vi un comentario hacia mi hija y antes de entrar al trapo y calentarme y mandar a tomar por culo a alguien, hablando mal, pues…», continuó el jugador español, internacional con Argentina, sobre el motivo por el que se quitó esa cuenta de la red social.

Maffeo borró su cuenta en X tras la oleada de mensajes que se reían de él por llorar tras perder la final de Copa del Rey. El Mallorca fue derrotado por el Athletic Club en los penaltis y la tristeza era total en los futbolistas del equipo entrenado por Javier Aguirre. Entre ellos estaba Maffeo, que no fue titular en la final de La Cartuja, pero sí jugó la prórroga al completo. El lateral venía de salir de una lesión, pero Aguirre le dio 30 minutos de juego.

Fueron muchos los aficionados de otros equipos que recordaron que fue el propio Maffeo el que hizo gestos despectivos de llorar a Vinicius durante un Mallorca-Real Madrid. El lateral, en su afán por provocar al delantero brasileño, hizo en varias ocasiones el gesto de llorar con las manos. Y ahora fue él quien se puso a llorar tras perder la final de Copa, algo normal en este tipo de situaciones.

Maffeo da el motivo de borrar su cuenta de Twitter

«No quiero ser luego yo el quinqui, el macarra… me lo cierro y mejor, que tampoco lo usaba para leer cosas y ya está», continuó analizando Pablo Maffeo en los micrófonos de DAZN a la finalización del partido ante el Real Madrid. «A mí no me afecta», señaló el jugador del Mallorca, que sí explicó que a su familia si le había afectado estos comentarios: «A mi familia parece que les ha afectado más y se lo he dicho, no leáis cosas que a mí no me afecta y que yo estoy bien y tranquilo».

Sin hacer mención en esta ocasión al Real Madrid o a Vinicius, a quien se dedicó a provocar en los anteriores duelos entre Mallorca y Real Madrid, Maffeo se borró la cuenta de X justo después de haber dado like a una publicación de un usuario antimadridista en el que se volvía a criticar a Vinicius.

«Pablo Maffeo está sufriendo una ola de acoso e insultos nunca antes vista, y todo por defender bien a Vini y ganarle al Madrid la temporada pasada. Mucho ánimo Pablo Maffeo, por lo que sea no apagarán el Cristo Redentor ni hablarán de esto en ningún sitio, madridismo sociológico», dice este tuit al que Maffeo dio me gusta en esta red social. Tras ello se borró la cuenta en la que había demostrado a menudo sus críticas al Real Madrid.