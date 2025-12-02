De Madrid al cielo: Irene Paredes levanta la Liga de Naciones ganada por España en el Metropolitano

España vuelve a reinar e Irene Paredes a recoger un título con esta Selección. La capitana levantó al cielo de Madrid la Liga de Naciones conseguida ante Alemania en el Metropolitano. Tras ganar 3-0, con goles de Claudia Pina y Vicky López, la selección femenina certificaba la reválida del título logrado en febrero de 2024, que se suman al Mundial de 2023.

La Selección sigue rompiendo todos los récords. Después de ganar la primera estrella en Sídney en agosto de 2023, llegó una histórica clasificación para los Juegos Olímpicos y la primera Liga de Naciones, en febrero de 2024. En París no se logró medalla, puesto que lo impidió una Alemania que hoy ha visto consumada la venganza. En la Eurocopa, España se quedó a un paso de la gloria, pero cuatro meses después, consigue redimirse con un nuevo título.

Esta competición tiene sólo un ganador, una selección española que se ha impuesto en las dos ediciones que se han celebrado. España es la reina de esta competición, en la que ganaron hace temporada y media a Francia y en la que este 2 de diciembre han hecho lo propio con Alemania.

De esta forma, Irene Paredes vuelve a levantar otro título más. La central, capitana de la Selección, cuenta con 116 internacionalidades. No pudo levantar la Copa del Mundo en Sídney, puesto que Vilda le quitó la capitanía, pero sí que lo hizo en 2024 con la Liga de Naciones, repitiendo en el Metropolitano.

La selección femenina aprovechaba el regalo que le hizo Alemania en Kaiserslautern, donde la dejó con vida, para golear en un abarrotado Metropolitano y llevarse la Liga de Naciones. En un partido muy distinto al de la ida, las de Sonia Bermúdez cercaron la portería de Berger y consiguieron perforarla en la segunda parte, por medio de Claudia Pina, desatando una fiesta que vuelve a poner en lo más alto a las campeonas del mundo.

Pina volvió a hacer una exhibición del golpeo magistral que posee con un misil posterior que supuso la certificación de que España revalida su título de la Liga de Naciones. Entre ambos tantos, llegó otro de Vicky López, que con un recorte hacia dentro y un zurdazo colocadísimo batió a una Ann-Katrin Berger que poco pudo hacer.