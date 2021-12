Luis Suárez tuvo que ser sustituido antes del primer cuarto de hora del partido que Oporto y Atlético de Madrid estaban disputado en Do Dragao correspondiente a la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League. El uruguayo sintió molestias musculares y no pudo continuar, abandonando el campo entre lágrimas consciente de lo mucho que se estaba jugando su equipo.

Corría el minuto 13 cuando saltaron las alarmas en Do Dragao. Luis Suárez no podía continuar en el partido y el Cholo Simeone decidía sustituirle. Matheus Cunha entró en su lugar y el atacante uruguayo abandonó el partido entre lágrimas. En el banquillo no podía contener la tristeza y continuó llorando porque no podía ayudar a sus compañeros con sus goles sobre el césped.

.@LuisSuarez9 fue sustituido por molestias musculares. Queda pendiente de una nueva valoración en Madrid. — Atlético de Madrid (@Atleti) December 7, 2021

En el momento en el que Luis Suárez tuvo que ser sustituido el encuentro marchaba 0-0. El Atlético necesitaba ganar en Oporto para poder estar en los octavos de final de la Champions y tenía que afrontar el resto del encuentro sin su killer. Además, esto hace que las alarmes se disparen aún más porque los colchoneros se enfrentan al Real Madrid en el derbi el próximo domingo.