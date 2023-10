Luis de la Fuente: «Ya no consumo tanta prensa, sólo si son cosas buenas»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Olímpico de La Cartuja, donde España se medirá a Escocia en la clasificación para la Eurocopa que se celebrará en Alemania. El combinado nacional busca la victoria para dar un paso más hacia la cita que se celebrará el próximo verano.

Sobre Bryan Zaragoza, Luis de la Fuente aseguró que está «encantado y feliz». «Se ha adaptado muy bien, ha interpretado muy bien los conceptos y podría ser titular. Yo le dije que era su momento y se lo había ganado, y me dijo que no iba a cambiar. Eso me dio tranquilidad».

Sobre Lamine Yamal reconoció que tenía una lesión, pero «que quería hablar con él». «Quería transmitirle tranquilidad y confianza. Ese fue el motivo por el que vino», añadió.

«Brahim Díaz es un jugador seleccionable por España y ha estado conmigo. Tiene las puertas abiertas y a mí nadie me ha dicho nada de que piense lo contrario. Todos tienen libertad, pero Brahim quiere jugar con España hasta donde yo sé», explicó sobre la situación de Brahim.

«Se siente muy feliz y muy liberado. Está muy cómodo. Entrena que da gusto verle. Tiene el apoyo de todos y confío ciegamente en él. Se le nota que está con la chispa que ha tenido siempre y lo tiene que demostrar en su club», aseguró sobre Ansu Fati.

«La posibilidad de dejar sentenciada esta concentración es muy importante para nosotros», aseguró. Además, sobre lo que ha visto en el grupo comentó que «un equipo es lo que transmiten los entrenadores» y le transmiten «seguridad y confianza».

«La conclusión de lo que sacamos de la derrota contra Escocia es que somos más fuertes y ahora tenemos que jugar al fútbol. Vamos a intentar ganar el partido de mañana y todos», comentó sobre lo que aprendieron de la derrota en Glasgow.

Jesús Navas y la prensa

«Es de los mejores del mundo. Tiene cuerda para rato y no sé dónde llegará. Ser seleccionador de las inferiores me enseñó a mirar más allá y es lo que me da tranquilidad, porque aportan enseñanza y valores para ser mejores», comentó sobre Jesús Navas.

Sobre si sigue consumiendo prensa, dijo que «en la vida siempre se aprende». «Ya no consumo tanta prensa, sólo si son cosas buenas», continuó.

«En este momento están todos disponibles, veremos como evolucionan», aseguró sobre los tocados. Además, de Escocia dijo que espera «un partido muy duro». «Les respetamos muchísimo y nos va a exigir mucho», comentó

«Los capitanes se ganan ese liderazgo. Morata es un ejemplo en muchas cosas. Tenemos un gran grupo humano. Es un ejemplo para todos, jóvenes y veteranos. Tiene un estatus dentro y fuera. El respeto es máximo y las enseñanzas que da todos los días es muy buena», aseguró sobre Morata.