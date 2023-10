Luis de la Fuente: «Sergio Ramos no tiene cerrada la puerta de la selección, pero si no viene no pasa nada»

Luis de la Fuente atendió a OKDIARIO en una entrevista concedida en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas durante la concentración del combinado nacional y habló del futuro de Sergio Ramos con la selección española. El actual jugador del Sevilla llegó a comunicar que dejaba España y la Federación le hizo un vídeo despidiéndole, pero tras regresar a la Liga se volvió a activar la posibilidad de que la integre.

«Yo, lo que creo es que hay que respetar siempre a los jugadores que son convocados. Para mí, los jugadores que están ahora mismo son los mejores futbolistas que pueden estar en este momento con nosotros», explica Luis de la Fuente al ser preguntado si Sergio Ramos sigue teniendo abiertas las puertas abiertas de la selección española.

«Yo creo que Ramos se despidió. Pero, dicho esto, aquí no tiene las puertas cerradas nadie. Aun así hay que respetar que si no viene tampoco pasa nada, que lo hagamos con total naturalidad. ¿Que un día puede estar? Pues no lo sé, pero si otro día no está, pues que se entienda con total normalidad y naturalidad», añade.

La decisión de Sergio Ramos

Sergio Ramos no juega un partido con la selección española desde el 31 de marzo de 2021, cuando disputó unos minutos ante Kósovo en Sevilla. Después, tanto Luis Enrique, que no le citó ni para la Eurocopa de 2021 ni para el Mundial de Qatar, como Luis de la Fuente, le volvieron a llamar.

El 23 de febrero de 2023 lanzó un comunicado a través de sus redes sociales en el que aseguraba que dejaba la selección española y cargaba contra el actual seleccionador. Pero durante su presentación como jugador del Sevilla volvió a abrir la posibilidad.

«Si las circunstancias se dan, quién sabe», aseguró ante los medios al ser preguntado por su posible vuelta. Además, subrayó que «ya sabe todo mundo» lo que para él «significa representar» a su país, por lo que «si las cosas cambian, pues bien».