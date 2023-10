Luis de la Fuente: «Lamine Yamal está tocado por la varita de Dios»

Se puede decir, sin miedo a equivocarnos, que los 307 días que lleva Luis de la Fuente (Haro, 1961) ocupando el cargo de seleccionador nacional no han sido aburridos. Desde que fue presentado como nuevo técnico de la selección española, no ha vivido una concentración tranquila. La ilusión del primer día, pronto dejó paso a ruedas de prensas complicadas, donde el técnico ha hecho un auténtico máster de cómo enfrentarse a la prensa.

La ausencia de Sergio Ramos, la derrota en Glasgow o todo lo que ha sucedido con la Federación en los últimos tiempos, son temporales que ha tenido que capear. Y no eran sencillos. En estos meses, también hay que destacar que España volvió a ganar un título más de una década después. La Liga de Naciones conquistada en Róterdam puso punto final a una larga travesía en el desierto. De esto, obviamente, es de lo que más orgulloso se siente un entrenador que derrocha fútbol.

PREGUNTA.- Lo primero, ¿cómo está?

RESPUETA.- Feliz, animado, motivado y con una energía sobresaliente porque tengo muchísimas ganas. Estamos muy centrados en el partido contra Escocia. Es una cita clave para nosotros y tenemos muchas ilusiones puestas en este encuentro, porque abre la puerta de la Eurocopa.

P.-España está a seis puntos de certificar su presencia en una Eurocopa.

R.- Bueno, llevamos mucho tiempo hablando de ello y trabajando para ello. Y sobre todo, creo que este mensaje ha calado en los futbolistas. No hay más que ver las concentraciones, tanto la anterior como esta, como la han afrontado, con una profesionalidad y una responsabilidad que te da mucha tranquilidad. Por eso, ¿me has preguntado cómo estoy? Pues muy feliz y contento porque me transmiten tranquilidad y confianza. Y desde luego vamos a ir a por todo. ¿Por qué? Porque sabemos que en este mes podemos dejar cerrada la clasificación para la próxima Eurocopa, que es un hito importantísimo para el fútbol español. No queremos desaprovechar esa oportunidad.

P.- ¿Qué aprendió de lo que sucedió en Glasgow?

R.- Aprendí mucho, por supuesto. Pero de verdad, no es una frase hecha. Yo trato de aprender todos los días. Tanto en la vida como en la profesión. El fútbol te permite eso. Según vas cumpliendo etapas, vas viviendo acontecimientos y vas sacando conclusiones. La primera lectura tan rápida de ese partido, seguramente fue un poco prematura, aunque luego, cuando lo he visto con la perspectiva del tiempo, sigo sacando cosas muy positivas porque son conceptos que hoy se reconocen en la victoria. Entonces, espero que lo que he aprendido nos sirva para poder ayudar a ganar este partido de Sevilla.

P.- La evolución del equipo ha sido notable en estos meses…

R.- Muchísimo. Ya nos conocemos. Pero mira, yo estaba muy tranquilo porque realmente cuando empezamos esta andadura en marzo yo me sentía con un grupo de jugadores que conocía desde hace muchísimo tiempo. Habían estado conmigo la gran mayoría. Me he sentido muy cercano a ellos desde el primer momento y creo que ellos conmigo también. Qué duda cabe que ahora, con el paso del tiempo, eso te permite tener más seguridad, más confianza, más conocimiento. Pero lo que sí que creo que es importante es que esos planes que nos habíamos establecido hoy los vamos reconociendo y vamos viendo ideas que en su momento hablábamos y hoy se palpan en este equipo. Hay que dar tiempo al tiempo. Me parece que fue un poco injusto el tratamiento que se dio al equipo, que a mí no, de verdad, digo al equipo porque creo que no se lo merecía. Y creo que hoy ya se empieza a reconocer el trabajo que tan bueno que están haciendo.

P.- Decía el otro día que todavía hay margen de mejora. Con la Eurocopa al fondo y viniendo de dónde vienen el pasado verano, ¿se puede meter a España entre las favoritas al título?

R.- Bueno, primero hay que ganar. Paso a paso. Dentro de esa responsabilidad y sabiendo que afrontamos los partidos desde el convencimiento que vamos a ganar. Creo que es eso. Un equipo tiene que partir sabiendo la dificultad que entrañan siempre todos los rivales, pero tienes que salir convencido de que vas a ganar y nosotros estamos convencidos de que vamos a hacer las cosas lo suficientemente bien para ganar. Insisto, ante un rival muy duro. Creo que todavía estamos muy lejos de donde podemos llegar y confío ciegamente en estos jugadores. Yo creo que España, no sé si favorito o no, tiene posibilidades de competir por ganar.

P.- En Málaga le pudieron evitar, pero en Oslo parece que será imposible. ¿Cuánto miedo le da Haaland?

R.- Nosotros plantearemos el partido para sacar provecho de nuestro potencial. ¿Cómo se le para? Pues con un equipo que esté mentalizado para defender. Me preocupan mucho más ahora Escocia y Noruega. Después, ya veremos lo que pasa.

P.- Le tengo preguntar cuál es el estilo de esta España…

R: Yo creo que somos una España con muchos registros. Creo que tenemos ese modelo reconocible. En la fase ofensiva somos un equipo que domina el juego de posesión, que se asocia muy bien, y tenemos circulaciones rápidas de balón en la fase defensiva. Somos el mejor equipo del mundo recuperando rápido el balón. Nuestra idea es dotar al equipo de diferentes registros. Y la prueba tenemos es que en todos estos goles que hemos metido estos últimos partidos han sido muy diferentes. Creo que hemos sido capaces de dar una imagen de equipo muy versátil.

P.- Después de lo que se vio en el Mundial contra Marruecos: ¿Ser prisionero de un estilo es contraproducente?

R.- Yo lo hago por convencimiento, no por lo que vi. Yo lo único que trato es de ser fiel a mi idea, a una idea que tenía antes incluso de ese Mundial, pero que evidentemente uno va dándole más forma y va aprendiendo durante los acontecimientos futbolísticos que vas viviendo y también durante tu experiencia diaria en entrenamientos, pero con una base.

P.- Le tengo que preguntar por Lamine Yamal. Puso su nombre junto a Messi o Maradona. ¿Qué puede dar este jugador a España?

R.- Pues muchas cosas. Es verdad que hay futbolistas diferentes que tienen un toque diferente. Están tocados por la varita de Dios. Les ves que con 15 años hacen cosas que se salen fuera de lo que estás acostumbrado a ver. Lamine Yamal tiene ese toque. El otro día tuve oportunidad de estar con él para animarle y darle confianza y tranquilidad. Y sobre todo, trasladarle también que hay que seguir siendo humilde, porque el fútbol nunca sabes cómo te puede tratar. Dios quiera que no tenga lesiones y si tiene un desarrollo natural, yo creo que puede marcar una etapa importante en el fútbol, porque tiene potencial futbolístico excepcional.

P.- No va a poder jugar los dos partidos que le restan para confirmar que sólo podrá jugar con España. ¿Hay algún miedo a una nueva ofensiva de Marruecos?

R.- Lo ha demostrado. Queríamos estar con él simplemente porque él es un chico que está feliz con nosotros. Entonces no sé qué pasará en el futuro, pero yo le veo que está encantado con sus compañeros, con este proyecto, con esta idea y con su país. Futbolísticamente, él se siente español y se siente muy integrado y feliz con nosotros.

P.- ¿Tiene Sergio Ramos cerrada la puerta de la selección española?

R.- Yo lo que creo es que hay que respetar siempre a los jugadores que son convocados. Para mí los jugadores que están ahora mismo son los mejores futbolistas que pueden estar en este momento con nosotros. Yo creo que (Ramos) se despidió. Pero, dicho esto, aquí no tiene las puertas cerradas nadie. Aun así, hay que respetar que, si no viene tampoco pasa nada, que lo hagamos con total naturalidad. ¿Que un día puede estar? Pues no lo sé, pero si otro día no está, pues que se entienda con total normalidad y naturalidad.

P.- ¿Qué supuso para usted ganar la Liga de Naciones?

R.- Fue un momento para todos nosotros de plenitud profesional y felicidad máxima. Sobre todo, porque refuerza esa idea, ese compromiso que teníamos con los jugadores. Salió tal cual habíamos previsto antes de la misma y eso te da mucha fortaleza, tranquilidad y sobre todo, sentirte satisfecho con una idea y con un trabajo. Lo disfruté mucho por ellos, porque se lo merecían, porque habían pasado muchos años sin ganar un título. Lo celebré mucho por Jesús y por Jordi. Y, en definitiva, por el fútbol español, porque creo que nos hizo tener ilusiones de nuevo y recuperar ese convencimiento de que podemos estar de nuevo en la élite y pelear por cosas muy importantes.

P.- ¿Se ha sentido siempre respaldado por la Federación?

R.- Totalmente. La confianza que siempre depositaron en mí me hacía exigirme más. Soy muy autocrítico conmigo y muy exigente, y cada día tenía más ganas de devolverles esa confianza que se había depositado en mis manos.

P.- Hablemos del Mundial 2030. Queda mucho, es obvio, pero ¿sueña con ser el seleccionador de España en esa cita?

R.- ¡Pues claro, quién no! Por muchos motivos. Primero porque hoy soy el seleccionador nacional. Segundo, porque un Mundial es un Mundial, la cita más importante del fútbol. Porque es en mi país. Ahora, créeme, no se lo voy a requerir a nadie.

P.- ¿Cree que la sociedad española es consciente de lo que supone esto para el país?

R.- Es que yo creo que no es sólo un acontecimiento deportivo. Lo que representa un Mundial, ya no sólo como competición, tiene una importancia grandísima, por todo lo que va a significar para España: inversiones, puestos de trabajo… Entonces, en esa medida también tenemos que ser estar satisfechos, felices, porque creo que es un gran logro para España.

P.- ¿Ha sentido alguna vez que se le ha llegado a faltar el respeto?

R.- No, porque yo eso sí que lo llevo mal. Mira, yo ante la falta de respeto soy cero tolerante.

P.- Ante el éxodo de furbolistas: ¿Le da miedo Arabia Saudí?

R.- Yo creo que todavía no somos conscientes de que pueda darse ese escenario y que si el fútbol va en esa línea, pues habrá que entenderlo con total naturalidad. ¿Miedo? No. Simplemente que tendremos que adaptarnos a una nueva situación. Yo creo que que simplemente hay qie adaptarse a nuevas situaciones. Igual en una primera etapa nos dio un poco de miedo, pero luego te das cuenta que es que todo cambia. Y yo creo que el fútbol y la vida en general normalmente siempre va para mejor. Pues oye, bienvenido sea.

P.-Para finalizar, le tengo que preguntar por cómo ha vivido todo lo que ha pasado en la Federación en las últimas semanas.

R.- Pienso en fútbol. Yo quiero hablar de solo de fútbol, fútbol, fútbol y más fútbol.