Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras dar a conocer la convocatoria de la selección española para los duelos ante Escocia, que se celebrará en Sevilla, y frente a Noruega, que se disputará en Oslo. Las principales novedades de la lista son Sancet, Fran García y Jesús Navas.

«Quiero felicitar a la Federación española, de Portugal y Marruecos por haber sido elegidos como sede del Mundial 2030», comenzó un seleccionador que aseguró que le gustaría que se jugase la final en España y, sobre todo, «que esté España». «Hay muchos campos muy bonitos en España», añadió.

«Nuestra fuerza se ha demostrado cuando hemos sido elegidos. Tenemos una posición en la que hay que seguir mejorando en todo. Nos estamos jugando mucho», continuó.

Sobre la ausencia de Isco, Luis de la Fuente no quiso personalizar: «Esa prelista no excluye a los que no están en ella. Hay muchísimos futbolistas muy buenos y desgraciadamente alguno se tiene que quedar fuera. La decisión la tomo yo con el análisis que hago junto a mi equipo. Ánimo a todos que sigan trabajando igual».

«Estoy fenomenal. Iré el día que tengo citación, responderé a las preguntas que me hagan y me iré a mi casa tan feliz», aseguró Luis de la Fuente al ser cuestionado sobre la citación para declarar como testigo.

«Procuro pensar sólo en el fútbol, aunque no soy ajeno a la realidad. De situaciones que no puedo controlar me inquietan menos. Las noticias que salgan como no las puedo controlar, las miro y las aparto», añadió.

El nivel de España

«Tenemos un nivel de formadores fantásticos. Hay que trabajar más. Yo pongo siempre el valor, el trabajo de los clubes. Tendremos un gran nivel para el Mundial de 2030. Esperemos llegar a ese compromiso con todos disponibles porque creo que hay muy buenos jugadores», comentó.

Al ser preguntado si se ve como seleccionador en el Mundial de 2030, fue claro: «A quién le amarga un dulce. Claro que me gustaría, pero voy día a día. Hay que ir cumpliendo etapas».

Además, reconoció que sí ha hablado con los jugadores lesionados: «He hablado con Pedri, con Dani Olmo, Marco Asensio y Gayà. Mi relación con ellos no es de jugador a seleccionador, es un poco más. Pedri puede jugar en cualquier posición».

¿Cuidar a Lamine?

«Miramos que el proceso sea lo más razonable posible. Hay futbolistas que tiran la puerta antes que otros. Su rendimiento va a ser el que va a demandar lo que pueda ser. Recordáis cuando Messi o Maradona tenían 16 años, cuestionar que no jugasen sería un sacrilegio. A estos jugadores no hay que ponerles límites», explicó sobre Lamine Yamal.

Además, sobre el racismo en España, quiso ser contundente: «Yo soy el primero que condeno cualquier acto de racismo, pero España no es racista».

Formando un equipo

«Tenemos confeccionada una idea, un modelo y una base. Mi confianza no es gratuita, se la han ganado ellos. No sólo hay 23 jugadores que se la han ganado, tenemos otros muchos. Nos permite, desde esta sólida base, construir un equipo todavía mejor. Hay mucha gente con hambre que se quiere hacer fuerte en este equipo y nosotros lo celebramos», comentó.

Además, dejó claro que «no es preso de ningún sistema». «Están preparados para jugar de cualquier manera. Veremos lo que nos interesa más».

«Nos estamos jugando la clasificación para la Eurocopa. Son dos partidos muy importantes y hay que darle importancia a lo que de verdad tiene. En ese partido contra Escocia hicimos cosas positivas, pero no nos dio. Aprendimos la lección, pero nos encontramos un equipo muy duro. Hoy nuestro equipo no es el de marzo, pero ni siquiera el de junio», aseguró.

¿Qué ha cambiado desde la primera lista?

«Lo que más ha cambiado ha sido el tiempo. Ahora llevamos unos meses y, aunque hemos jugado, va calando una idea. Si cuando estamos en un club se necesitan 100 días, pues aquí también. El equipo va a seguir creciendo y mejorando. Sabemos lo que queremos y hacia donde vamos», comentó.

«Creo que tenemos un nivel muy alto. No tenemos que envidiar nada y lo demostramos en las competiciones europeas. Se puede mejorar y hay que seguir mejorando», añadió.

Luis de la Fuente habla de los centrales

«Puede cambiar el escenario futbolístico mundial. Puede que este movimiento de jugadores a Oriente se convierta en una norma y cada vez vayan más. Vemos los partidos de Laporte y está rindiendo a un nivel importante. Tiene más minutos que en el Manchester City. Es importante ir consolidando posiciones, sobre todo el eje central. Me da igual, porque en estos cuatro jugadores tengo absoluta confianza. Todos van a tener la oportunidad de hacerlo bien», explicó.

Sobre Sergio Ramos, Luis de la Fuente comentó que «aquí vienen muy buenos jugadores». «Yo elijo una serie de jugadores y elijo a 24. Creo que todo está muy claro. Si sigue jugando al fútbol y tuviera que venir, vendría. Si no viene será por algo. Yo le admiro mucho», añadió.

Jugar en España

«Yo preferiría que todos jugasen en la Liga, pero la realidad es lo que es y ese escenario va cambiando. Hay que ver si esa idea se consolida o es sólo un proyecto. Hay futbolistas muy válidos y muy buenos que podemos seguir contando con ellos», aseguró.

Sobre Fran García, explicó que «va a hacer una carrera muy importante y es normal que tenga estos picos. «Nos da garantías, le conozco desde que tiene 15 años, me va a dar lo que pida y es muy buena persona, por lo que siempre suma».

«Se lo ha ganado. Nos conocemos tantos que pueden ser diferentes a sus clubes. Ferran es uno de ellos. Puede jugar en la banda derecha, pero también de delantero o en la izquierda», comentó sobre el futbolista del Barcelona.