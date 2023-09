Granada vio el principio del fin de Sergio Ramos con España

Pocos podían imaginar que el 25 de marzo de 2021 se estaba viviendo el principio del fin de una era que, por el momento, no se ha vuelto a abrir. El estadio Nuevo Los Cármenes vio aquella noche como Sergio Ramos iba a jugar su último partido como titular con la selección española hasta la fecha. El capitán, que no estaba bien físicamente, disputó 45 minutos con el combinado nacional, ya que Luis Enrique, seleccionador en aquel momento, le sustituyó en el descanso. «El cambio estaba pactado», se filtró desde la Federación. Pero algo se rompió tras aquel encuentro, en el que España no pudo pasar del empate, complicándose más de la cuenta su clasificación hacia el Mundial de Qatar.

Unos días después y tras no poder jugar frente a Georgia, Sergio Ramos alcanzó su internacionalidad 180 ante Kosovo disputando cuatro minutos en La Cartuja de Sevilla. La situación era, cuanto menos, extraña. «Es una decisión técnica, no tiene ningún problema», explicaba Luis Enrique tras el encuentro. La realidad es que el central no estaba bien. De hecho, mientras el seleccionador atendía a los medios de comunicación, el de Camas se rompía mientras corría por el césped del estadio sevillano tras finalizar el encuentro. Una práctica habitual entre los suplentes que no juegan o disputan muy pocos minutos.

Tras este parón de marzo, Sergio Ramos ya sólo jugó un partido más con el Real Madrid. Los problemas musculares y en el tendón de la corva sólo le permitieron jugar, y sin estar ni mucho menos al cien por cien, contra el Chelsea en la vuelta de las semifinales de la Champions. Los blancos cayeron derrotados y, también sin saberlo, el central nunca más se iba a poner la camiseta del 14 veces campeón de Europa. El andaluz estuvo convocado en el último partido de aquella Liga, aunque no podía jugar.

Días después, Luis Enrique dio la convocatoria para la Eurocopa que se celebró aquel verano y dejó fuera a Sergio Ramos. Desde ese momento, ya nunca más volvería en la etapa del asturiano como seleccionador. Por lo tanto, también se perdió el Mundial de Qatar. Después, llegó Luis de la Fuente, aquella llamada y un comunicado en el que se retiraba de la selección española.

Desde aquel partido que se jugó en Granada han pasado 901 días y muchas cosas han cambiado para Ramos. Ahora, es jugador del Sevilla y vuelve a abrir las puertas a la selección española. La duda es si Luis de la Fuente volverá a contar con él para un futuro. Antes de que finalice el año quedan dos convocatorias donde el nombre del camero estará en el ambiente si empieza a rendir en el Ramón Sánzchez-Pizjuán.