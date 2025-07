Tebas responde a Miguel Galán e insiste en Miami: «No sé si va a ser el Barcelona-Villarreal»

Javier Tebas ha reafirmado su compromiso para que la Liga se juegue en Estados Unidos. Después de que Miguel Galán, presidente del CENAFE, le acusase en redes sociales por un pacto con el Barça para favorecerle en el mercado de fichajes si aceptase jugar una jornada en Miami, el presidente de la Liga ha vuelto a la carga.

«A Miguel Galán no le respondo, porque dice tantas cosas que…Nosotros trabajamos desde hace tiempo y yo vengo diciendo que nuestra voluntad es llevar un partido fuera de España. He dicho que Miami es donde puede ir. Su acierto es jugar a la lotería», explicó Tebas en un acto en Londres con Arabia Saudí.

Desde hace un par de años, su intención siempre fue la de mover el fútbol español a tierras estadounidenses sin éxito y, cuando fue repreguntado, insistió en que volverá a intentarlo: «Siempre es posible, pero no sé si va a ser el Barcelona-Villarreal o va a ser otro», confesó.

Un guion que sigue confrontando con su enérgica lucha contra el Mundial de Clubes, de que señaló en varias ocasiones la falta de público en los estadios y el problema para los futbolistas por acumulación de minutos.

Tebas hace la vista gorda con el Barça

Otra de las grandes cuestiones que respondió fue acerca de la situación financiera que vive el Barça este verano. Aún no ha llegado a al regla 1:1 y en los últimos años ha sido un lastre a la hora de inscribir nuevos fichajes. Sin embargo, el discurso de Tebas ha empezado a cambiar.

«Eso depende del Barcelona. Llevo unos días que no estoy encima y eso es tema del equipo de control económico de la liga, y ellos sabrán. Nosotros tenemos una web donde se publican las inscripciones, si no se están inscribiendo, es que en estos momentos pueden tener los jugadores o no se han dado los datos totales. No me preocupa mucho el Barcelona esta temporada, la verdad», declaró.