Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio José Zorrilla de Valladolid a España y Georgia. El combinado nacional, que ganó el pasado jueves a Chipre, busca una victoria que le permita ser cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa que se celebrará el próximo 2 de diciembre.

Sobre el nivel de la Selección, Luis de la Fuente explicó que «son palabras mayores» comparar a esta España con la que ganó todo. «Estamos en el camino de seguir construyendo un modelo que se está reconociendo. Gusta, pero los halagos debilitan y no vamos a permitir que nos desvíen de nuestro objetivo».

Sobre la nota que se pone, Luis de la Fuente fue claro: «Hay que terminar el trabajo y lo queremos hacer ganando. El trabajo de los jugadores de sobresaliente y tienen margen de mejora. Y yo, pues me tenéis que poner la nota vosotros. Hay que seguir creciendo y haciéndolo mejor».

De la Fuente habló del calendario y de las lesiones: «El calendario es el que es y lo respetamos. Hay que buscar fechas para que puedan convivir clubes y selecciones. No creo que se lesionen por jugar con las selecciones. Hay que tomarlo con normalidad porque es así. Todos queremos que haya fútbol y competiciones. Es difícil encontrar el momento adecuado y las lesiones son cosas del fútbol».

«Hay que ser compresivos porque siempre priorizamos la salud de los futbolistas por delante de todo. He trabajado en club y cuando sucede eso genera un inconveniente. Son cosas del fútbol. Hay que tener compresión y tenemos una responsabilidad. Todos los jugadores quieren estar aquí y cuando no vienen los clubes y los futbolistas ponen carita, que es normal», añadió.

Luis de la Fuente sí ve a Zubimendi y Rodri juntos: «Por su puesto que sí. Hasta ahora no han coincidido. Para mí son los dos mejores centrocampistas del mundo en su posición y pueden jugar juntos».

De la Fuente se ve en la Eurocopa

«Me veo en la Eurocopa. No creo que la sorpresa vaya a ser que no continuara. No hay ni ningún inconveniente por ninguna de las partes y que vamos a estar en ese acontecimiento», comentó sobre si tiene alguna duda sobre su futuro.

«Yo al contrario que Luis Enrique me gustaría renovar antes. Vamos a llegar a un acuerdo. Si ambas partes estamos contentos, no hay problema, yo estoy encantado. Si un día me preguntasteis si me gustaría llegar al Mundial de 2030», añadió.

«Ese es el papel más importante que desempeñan con esa experiencia. Todos los veteranos son una enseñanza de vida para los más jóvenes. Nos hacen crecer mucho. El motor de un equipo sin los futbolistas más expertos y veteranos. Es un ejemplo para los jóvenes y para la formación de este equipo», aseguró sobre la importancia de Carvajal.

De la Fuente no dijo quién será el portero: «Todos son grandísimos porteros. Permíteme que se lo diga antes al jugador. Si no debuta no pasa nada porque ya está plenamente integrado, que era lo más importante. Querrá debutar, pero si no lo hace mañana tendrá su oportunidad».

Sobre la importancia de ganar la Liga de Naciones, explicó que aportó «confianza». «Son futbolistas acostumbrados a ganar muchos títulos, pero en la Selección es más complicada. Lo llevan de manera innata y siempre quieren ganar. Es un pasito más en ese futuro que estamos intentando construir, que se construye mejor desde la victoria», comentó.

De la Fuente dejó claro que con Lamine Yamal «no hay duda». «Quiere jugar con nosotros desde que empezó su andadura en las categorías más pequeñas. Esto le va a permitir seguir dando pasos hacia adelante. La exigencia es máxima. Tiene 16 años, le queda mucho por hacer, tiene que madurar futbolísticamente y humanamente, que es normal. Es muy bueno, pero mejor acompañado de los compañeros», aseguró.

«Gavi es hiperactivo y no quiere parar nunca. Los buenos jugadores no descansan nunca. Cuando acaba las ligas se van con sus selecciones. Gavi entiende que hay que dosificar, pero es un superdotado físicamente. Todavía estamos en noviembre, por lo que tienen frescura», comentó sobre el jugador del Barcelona.

Sobre los debuts, fue claro: «Yo no regalo nada, los que debutan se lo han ganado ellos. La idea, la estructura y el grupo está muy claro, pero es un grupo de más de treinta futbolistas y habrá que dejarla en 23 o 26».

Por último, habló sobre su «ojo derecho», que es Jesús Navas. «Es un ejemplo de humildad y un futbolista que ha hecho época. Tiene cuerda para seguir haciéndola. En este caso, dejará el fútbol cuando él quiera. Es increíble y ejemplar. Rinde como nadie», comentó.