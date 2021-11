Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Olímpico de Atenas para analizar la previa del encuentro que enfrentará a Grecia y España. El combinado nacional necesita ganar para seguir teniendo opciones de clasificarse al Mundial de Qatar por la vía rápida. El seleccionador asturiano aseguró que ha visto muy bien a sus jugadores y explicó que sin presión España no sería España.

Juego de Grecia

“Grecia ha cambiado de sistema con respecto al anterior partido. Tras ese cambio han hecho buenos encuentros y resultados. Me espero una Grecia motivada en su estadio y con su gente. Nos va a costar cuando tengamos el balón y cuando no lo tengamos, ya que si no les presionamos bien saben lo que hacer”.

Presión

“Tengo mucha suerte porque después de ver las dos sesiones en Las Rozas soy más que optimista. Me siento confiado y tranquilo. Soy muy afortunado de ser seleccionador. Me han trasmitido mucha confianza y tengo que estar preparado para las dificultades”.

Obligada a estar en el Mundial

“España tiene que estar obligada a ganar cualquier partido. Cada partido hay que ganarlo”.

Sólo hay un partido

“Sólo hay un partido en Atenas contra Grecia. Hay que ambiciosos”.

Luis Enrique bajo presión

“Luis Enrique ha nacido con prisión. He disfrutado de una profesión que tienes que jugar con presión. Sólo me queda transmitirles”.

Importancia del psicólogo

“Dadnos toda la presión del mundo que con presión este equipo rinde. Sin presión no seríamos la selección española”.

Planteamiento de Grecia

“Es un equipo muy bien organizado, pero con nuestro juego también les podemos encerrar atrás, aunque es lo más difícil. Yo creo que tenemos recursos más que de sobra para solventar las dificultades. Tienen opciones reales de clasificarse o jugar una repesca. Firmaría tener un partido en el que encierro al rival en su área”.

Finales

“En cada partido hemos tenido presión. En la Liga de las Naciones, en la Eurocopa, etcétera. Esa es la presión a la que nos tenemos que adaptar. El partido de la primera vuelta tiene ciertas similitudes, pero Grecia ha ido mejorando”.

Gavi

“Está participando mucho en el Barcelona. Si juega lo hará de interior y físicamente están todos como aviones. Están todos en plenitud con las altas y bajas que hay a lo largo de una temporada. El único que no participará es Mikel Merino”.

Carvajal

“Entrenarle y convocarlo es un gesto. Es un gran placer tenerle con nosotros. Él ha ido cambiado cosas como es lógico. Ha ido explorando nuevas circunstancias. Ha sido verle como siempre. Hay que hablar con cada jugador, pero como el resto”.

Responsabilidad

“La ilusión que tenemos por ganar es tan grande estamos en la misma situación que en cualquier otro partido. Luego ya valoramos como se da el partido. En cada encuentro hemos sentido responsables. El error es mío por ser tan sincero el día de la lista”.

Resultado de Suecia

“Yo prefería jugar a la misma hora. No nos interesa ese partido, depende de nosotros. Mi consejo es que no hace falta ni verlo”.

Juventud

“Los equipos los forman jugadores jóvenes de una edad madura. Podemos controlar las cosas que queremos que sucedan en el terreno de juego. Hay que demostrar que somos mejores y se acepta que los jóvenes resuelvan el partido”.

Delanteros

“Morata está en su rendimiento y siempre le veo predispuesto. El no poder contar con jugadores por lesión abre la puerta a otros. Eso para mí como entrenador es súper motivante. Vuelve Rodrigo, también está Raúl de Tomas y tenemos muchas opciones”.

Perder el partido

«Hay que ser optimista y pensar que todo va a salir muy bien. Pienso que vamos a ganar los dos partidos, ya habrá tiempo para pensar cosas feas y malas».