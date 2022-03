Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras el amistoso que disputaron en el RCDE Stadium España y Albania. El combinado nacional ganó gracias. los goles de Ferran Torres y Dani Olmo. Con este duelo la Selección puso punto final a 18 años de sequía sin jugar en Cataluña. El asturiano destacó el ambiente y reconoció que en la primera parte el equipo no estuvo bien.

Balance del partido

«Sabíamos que iban a ser complicado. En la primera parte nos costó mucho encontrar con ventaja al nueve. Tuvimos ganas, pero se movían más los jugadores que el balón. La segunda mitad fue diferente y pudimos generar más. Hemos acabado de la mejor manera que podíamos acabar en el minuto 90. Me hubiese fastidiado mucho no ganar por el ambiente tan espectacular que hemos vivido en Barcelona. Es imposible que tardemos 18 años en volver, sería un gran error”.

Arnau

“Hemos hablado con Luis de la Fuente y le hemos dicho que nos dejara uno de los tres porteros. Cualquiera de los tres podía venir”.

Contundencia atrás

“Estamos en lo de siempre. Hay partidos para todos. Estoy contento de las dificultades que nos han puesto. Hay que crecer, ya que las dificultades van a estar siempre. Hay que corregir cosas, pero aquí no va a ganar nadie paseándose”.

Un extremo de delantero

“Yo estoy encantado con los nueves que tengo. No me puedo quejar, estoy encantado. Tenemos jugadores por fuera que lo pueden hacer por dentro. Hoy ha jugado un once que nunca había utilizado. Mi intención es no cargarles de minutos. Cada uno tiene su librillo y el mío es este”.

Robert Sánchez

“El plan era que jugara él”.

Apoyo del público

“Me encanta, pero prefiero que gasten energía en los jugadores. Hemos celebrado todos mucho el gol porque esta gente se lo merecía”.

Sorprendido por la atmósfera

“Yo ya sabía que habría buen ambiente, pero no me esperaba estos 90 minutos animando”.

Desventaja de altura

“Les diré que no hagan falta y que no concedan saques de esquina. Al fútbol se juega con el balón y por abajo”.

Disparo lejano

“No estoy preocupado con eso. Estoy analizando la primera parte, porque no es a lo que queremos jugar. No se puede convertir esto en una movilidad continua de los jugadores. En la segunda mitad esto varía. Hay que solventar los problemas de los rivales. Hay que acabar ganando sabiendo que tenemos mucho margen de mejora”.

Normalizar la situación

“Yo aquí siempre he sentido el respeto de todos los catalanes. Es una tierra de gente de bien”.

Carvajal

“Me aporta lo que le pedimos a los laterales. Que nos dé salida de balón, que aporte soluciones, es un atacante cuando tiene el balón, y un defensa sin él. Cuando las cosas van bien todo el mundo te alaba y cuando te van mal te critican. Siempre está a un nivel muy alto y siempre suma. Además, es muy buen tío”.