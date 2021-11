Luis Enrique atendió a los medios de comunicación desde la sala de prensa del estadio Olímpico de La Cartuja. España necesita sumar como mínimo un punto ante Suecia para asegurarse su presencia en el Mundial de Qatar. El combinado nacional ganó en Atenas contra Grecia la primera de las dos finales que tenía que disputar. El seleccionador explicó que el «plan de España no cambia» y que el «objetivo es ganar».

Busquets

“Los hechos hablan mejor que las palabras, pero es uno de los mejores centrocampistas del fútbol mundial. Por lo menos para mí”.

Diferencias entre entrenador y jugador

“Como jugador dormía de maravilla y después muy mal y como entrenador me pasa lo mismo. Duermo como un niño y después no duermo ni borracho”.

Valor a la clasificación

“Como siempre tenemos que estar precavidos, es muy importante centrarnos en las dificultades que vamos a tener mañana, que serán muchas. Después del llamamiento que hicimos para que La Cartuja estuviese llena, que ya se ha conseguido, ahora hay que intentar que vengan para ayudarnos cuando suframos. Esto no será una fiesta hasta que acabemos. Todavía no está hecho el trabajo, falta lo más difícil, que es cerrar la clasificación.

Precedentes con Suecia

“He revisado los dos últimos partidos y he visto los que ha jugado contra Grecia. No vamos a cambiar nada. Es un equipo que sabe defender muy bien. En la Eurocopa fuimos muy superiores y pudimos haber perdido. Tampoco creo que mereciéramos la derrota en Suecia. El fútbol no sabe de merecimientos, sabe de balones que entran en la portería rival. Habrá dificultades y necesitamos al público”.

Futuro

“El futuro no existe. El futuro es mañana. No sé cuanto durará este sentimiento”.

Estado del césped

“Yo no estoy aquí para juzgar las palabras de los demás. Hay veces que te limitan el campo y si eso sucede nos adaptaremos. No sé como está, pero mejor que en verano”.

Ilusión

“Siempre me he sentido respaldado, aunque sé que dependemos de los resultados”.

Vuelta de Ibrahimovic

“Da igual lo que yo prefiera. El físico de Ibrahimovic mejora. Es un jugador ideal para ese fútbol. Cuando veamos la alineación vamos a valorar las características, pero el plan inicial no cambia”.

Posesión

“Es el perfil del partido que puede suceder. Siempre tienen jugadas a balón parado. Cada uno va a mostrar sus armas. A pesar de que nos valen dos de los tres resultados no vamos a especular”.

Altura del rival

“Para el juego en largo del rival es imposible. Lo podrás compartir. Son muchas incógnitas para despejar. Es difícil. Es complicado jugar contra delanteros que tienen delanteros potentes. Anularlos es imposible”.

Presión

“Tenemos la misma que en el partido anterior. Necesitamos dos partidos para llegar al Mundial. No ha cambiado nada. Sigue siendo el plan y no cambia en nada. Otra cosa es que pensemos que no vamos a encontrar dificultades. Las hubo en Grecia y las habrá mañana”.