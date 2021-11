Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras ganar a Suecia y confirmar que España estará en el Mundial de Qatar. Un gol de Morata en los minutos finales fue suficiente para que el combinado nacional sellase el billete hacia la cita mundialista. El seleccionador reconoció que se han “quitado un peso de encima” y que para ellos esto es “como un título”.

Un día bonito

«Ha sido un día muy bonito. Hemos sufrido mucho, pero los jugadores han tenido fe y se han llevado su justo premio. No sólo los que han estado hoy aquí. Esto es de todos y me he quitado un gran peso de encima».

Presión

«He sentido más presión en estos partidos que en la Eurocopa o la Liga de las Naciones. Hemos intentado trabajar mucho el apartado psicológico y mostrarle a los jugadores la confianza necesaria».

Morata

«Morata siempre está dispuesto a ayudar. Es un jugador muy versátil. Hemos considerado que RDT podía ayudarnos con su ilusión y descolocar al rival. Hemos hecho un partido muy completo. El público ha estado espectacular y hemos podido dedicarles la vuelta de honor como si fuera un título porque para nosotros es un título».

Superación de Morata

«Le he dicho a los jugadores que hoy cerrábamos un círculo. Hemos sentido un apoyo que al jugador le llena de confianza. Morata se lo merece. No hay un jugador que pueda refrendar más lo que es superar al adversidad».

Mundial

«En cuanto perdamos otro partido volverá el holocausto canibal. Me gusta que los medios generen buen ambiente. Al Mundial vamos a llegar bien con gente muy joven y gente veterana que aporta muchas cosas».

La plantilla

«Soy muy afortunado porque tengo 50 jugadores. Cada convocatoria hemos tenido muchas bajas. Tenemos un mix de veteranos ejemplares como Busi, Jordi, Koke o César tanto dentro como fuera del campo y jóvenes maravillosos como Gavi, que ha nacido para jugar al fútbol».

Orgulloso

“Me siento muy orgulloso de los 25 jugadores. Ellos le han dado la vuelta a la situación. También de dar alegrías a los aficionados y sus familiares”.

Futuro

“No es importante tener firmado un contrato. El compromiso está claro. Me ocupa disfrutar de esta clasificación, que ha costado mucho”.

Valoración

“Yo intento no quejarme. Soy un privilegiado. Es evidente que hemos pasado por situaciones complicadas en las que no hemos recibido apoyo. La Selección ilusiona”.

Críticas

“Yo hablo de la realidad que hay. Cuando uno no gana hay polémicas. Cuando haya salsa bailamos salsa y cuando hay que bailar pegaditos abrazaré a mi mujer”.

Su nombre coreado

“Es un motivo de alegría porque significa que lo que hacemos le gusta a la gente. Entienden que algunas decisiones no buscan esa polémica y sí buscar un grupo y un equipo. Lo vamos a disfrutar”.

Apuestas personales

“Da igual quién marque el gol, chute o destaque. Cuando traigo a un jugador de 17 años es porque sé lo que puede dar. Antes del partido podía pensar si Gavi iba a estar a su nivel, pero ya habéis visto el partido que se ha gastado. Lo de Gavi es algo único. Yo escojo a los 25 de la convocatoria”.

Ayudar a crecer

“Pretender ir paseándose por el mundo futbolístico… Si de algo se caracteriza es porque para nosotros no hay partidos amistosos, aquí se viene a competir. Esto es algo que me enorgullece. La idea no ha cambiado”.

Repesca

“Si hubiésemos ido a la repesca le buscaría el lado positivo, pero es un alivio clasificarnos de manera directa. Creo que hemos sido el mejor equipo del grupo”.

Nota a Sevilla

“Sólo les puedo poner un 10”.

Dani Olmo

“Esperaba que jugase más. Jugó 10 minutos en Grecia y hoy le he sacado de titular porque aunque no esté en un gran estado de forma, aunque parece mentira después de ver el partido que ha hecho, su calidad futbolística es muy importante”.

Cuerpo técnico

“Compartir el cariño con todos los que celebran el staff. Se puede ver la salud del equipo”.