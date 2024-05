El barcelonismo tiene poco que celebrar esta temporada. La temporada del equipo dirigido por Xavi ha sido un auténtico fracaso, de ahí que muchos culés celebren ahora los títulos del Barça femenino por todo lo alto, como la Copa del Rey de este sábado. Todavía ha ido más allá el Lobo Carrasco con un delirante post en sus redes sociales después del triunfo de las jugadoras de Giráldez, presumiendo del palmarés del Barcelona masculino de manera ridícula y sin venir a cuento.

«¡Otra Copa! Como en el fútbol masculino, EN ESPAÑA quien más títulos mete en sus vitrinas es el BARÇA. Felicidades para Giráldez, las jugadorazas y el cuerpo técnico», escribió el habitual tertuliano de El Chiringuito en su perfil oficial de X (antes Twitter). Obviamente, su mensaje desencadenó infinidad de mofas y críticas por parte de madridistas y aficionados al fútbol en general.

¡¡Otra Copa!!!!! Como en el fútbol masculino, EN 🇪🇸ESPAÑA quien más títulos mete en sus vitrinas es el

💙BARÇA❤️ Felicidades para Giráldez, las jugadorazas y el Cuerpo Técnico👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼🎁 — Lobo Carrasco (@lobo_carrasco) May 18, 2024

Hace un año, el que fuera jugador y entrenador celebró la consecución de la vigesimoséptima Liga del Barcelona con otro comentario dantesco y fuera de lugar a través de sus redes sociales. En el momento exacto cuando el conjunto azulgrana se encontraba en la rúa por las calles de la Ciudad Condal, el ex futbolista comparó los títulos de su equipo con el Real Madrid poniendo a Leo Messi de por medio.

«Revisión de TÍTULOS: en España manda el BARÇA; en Europa el MADRID; y en el mundo, MESSI… O sea, 2 a 1», dijo el ex futbolista del Barcelona y actual tertuliano de El Chiringuito de Jugones, presentado por Josep Pedrerol, y donde expone día a día su amor incondicional hacia Leo Messi por encima incluso de su barcelonismo.

Un Lobo Carrasco que, sin embargo, no esconde que le gusta Kylian Mbappé como futbolista pese a que vaya a fichar por el Real Madrid. El crack francés no deja indiferente a nadie, ni siquiera a los más culés y más alejados del madridismo. Hasta el ex jugador del FC Barcelonam acérrimo defensor del club azulgrana en diversos programas y tertulias, se rindió en El Chiriguito a la superioridad del futbolista galo. «Kylian Mbappé ha cogido el testigo. Yo soy de Kylian Mbbapé desde los 17 años cuando estaba en el AS Mónaco», argumentaba el ex futbolista.

«¿Dirás lo mismo cuando venga al Real Madrid?», le preguntaba Edu Aguirre, a lo que Carrasco no dudó ni un segundo en contestar de forma afirmativa. «Por supuesto. Pregúntame por Modric o pregúntame por jugadores que engrandecen el fútbol», afirmó el tertuliano. «No creo que diga que es bueno, diré que es de los mejores. Yo tengo la convicción de que, esté en el Madrid, en el Arsenal o en el Liverpool, subirá a los escenarios a recoger Balones de Oro», anticipó.