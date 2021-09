Antonio Lobato, la voz de la Fórmula 1 en España desde 2004, ha sido el último invitado de La Resistencia. En el programa que presenta David Broncano, el periodista ha contado anécdotas con pilotos, como Raikkonen y Michael Schumacher, y con otros deportistas, como Michael Jordan.

Además de a las preguntas de Broncano, Antonio Lobato se enfrentó a la de un espectador que quiso saber si había ido de fiesta alguna vez con Kimi Raikkonen. El asturiano dijo que no, pero que sí había coincidido con él en una que tuvo lugar en Budapest y en otra en Brasil.

“La primera era en una fiesta en un barco después del Gran Premio. Menos mal que estaba atracado, porque si no Kimi se baja en marcha. Nosotros estábamos en la entrada y salía Kimi de lado a lado con el sello de las discotecas, pero puesto en la frente. Todo el equipo de la tele nos sacamos fotos con él y él, absolutamente mamado”, ha recordado Antonio Lobato. El periodista ha añadido que días después de aquella fiesta trascendió que Raikkonen había perdido la cartera, el pasaporte y dinero, y que no pudo salir de Hungría.

Sobre la segunda, Antonio Lobato ha comentado: “En una barra de bar, Kimi Raikkonen tirado boca arriba. Unos tíos le estaban llenando la boca de bebida espiritosa, le agitaban la cabeza y él bebía”.

«Räikkönen iba de lado a lado. Absolutamente mamado» Raro era el día Kimi no iba dando la mano al mismo dos veces. #LaResistencia pic.twitter.com/YpYueuztRX — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 21, 2021

Schumacher se negó a recoger el Premio Príncipe de Asturias

Además de ser la voz de la Fórmula 1, el ovetense ha sido jurado de los Premios Príncipe de Asturias, algo que también le ha reportado anécdotas tanto con pilotos como con otros deportistas. Una de ellas tiene como protagonista a Michael Schumacher, tan de moda ahora que ha salido un documental suyo en Netflix. Dicha anécdota muestra el particular carácter del germano.

“Hace años estaba en un Gran Premio de Fórmula 1 y me llamo la Fundación Príncipe de Asturias. Entre los candidatos estaba Michael Schumacher y me pidieron que les hiciera la gestión para saber si iría a recoger el Premio”, ha comenzado diciendo Antonio Lobato al respecto.

“Fui. Llamé a la puerta de Ferrari, hablé con su representante y le dije que le querían dar el Premio pero que tenía que confirmar si lo recogería o no lo recogería. Me dijeron que no, que Michael no recogía ningún Premio. Les dije que no era el premio de la fiesta de la cerveza de Hamburgo, que eran los Premios Príncipe de Asturias. Me dijo que no. Años después, cuando se retiró, se lo dieron y sí fue a recogerlo”, ha agregado.

El día que Lobato prefirió a Jordan antes que al Madrid

Al igual que ha sucedido con Schumacher, la leyenda de Michael Jordan se hizo un poco más grande todavía después de que Netflix emitiese un documental sobre él en 2020. Sobre el mítico jugador de los Chicago Bulls también ha hablado Antonio Lobato para explicar la labor del jurado del Premio Príncipe de Asturias.

“No propones, te dan todas las candidaturas. Me acuerdo una vez que estaba Michael Jordan. Y yo dije, pues Michael Jordan. Es un deportista de la leche, tiene historias sociales, es ejemplo para la juventud…”, ha empezado diciendo.

“Cuando llegas y eres jurado hay una especie de campaña, una cierta influencia, para que votes en consonancia de lo que creen que sería bueno para la Casa Real. Me dijeron, aquí sería muy bueno que el Real Madrid se llevase el Premio” ha proseguido Antonio Lobato.

“Si en la primera votación hablas y hablas en contra de lo que está recomendado, en la comida que hay al día siguiente te sientan en posiciones específicas, pero yo insistí con Jordan hasta el final” ha rememorado.

Cuestionado por David Broncano sobre quién se llevó el galardón aquel año, que fue 2002, el año en el que Antonio Lobato entró a formar parte del jurado, el periodista ha señalado entre risas: “Ganó la selección brasileña de fútbol porque al Madrid nos lo cargamos en la primera votación. Yo soy del Atleti, ¿qué quieres?”.