No está en la lista de convocados ante el Cádiz por precaución, pero su recuperación ya es un hecho. Marcos Llorente ha entrenado hoy con total normalidad con el grupo y se sube al tren del Mundial de Qatar después de haberle ganado un par de semanas al plazo previsto por los médicos para que volviera a los terrenos de juego tras lesionarse en el partido de Champions ante el Bayer Leverkusen. Gran noticia para Simeone, que recupera a uno de sus jugadores clave en el centro del campo.

Tres semanas y media. Éste es el tiempo que ha necesitado Marcos Llorente para superar una lesión que le llegó en el peor momento posible, cuando acababa de marcar en Sevilla su primer gol de la temporada. Nunca se sabrá qué hubiera sucedido con él en el campo, pero lo cierto es que su baja ha sido especialmente dolorosa en la Champions, sobre todo en los dos partidos del Metropolitano ante Brujas y Bayer Leverkusen en los que su profundidad por banda derecha pudo haber sido decisiva. Sin embargo eso es algo que pertenece al terreno de la especulación.

Llorente no ha entrado en la convocatoria del partido de mañana, pero sí lo ha hecho Sergio Reguilón, que forma parte de los elegidos por primera vez desde que llegó al equipo, hace ya dos meses. No están Lemar y Koke, los últimos que quedan en la enfermería, y en cambio de nuevo han sido citados los canteranos Sergio Díaz y Pablo Barrios. Por lo demás, no hay novedades destacables en una lista en la que está Joao Félix pese a la noticia destapada ayer por OKDIARIO de su salida nocturna tras la eliminación ante el Bayer Leverkusen, y que ha causado verdadera indignación entre la afición.

«No tengo nada que opinar de su vida privada. Si tengo algo que decir se lo diré a él. No habló ni de Joao, ni de Rodrigo. Trato de manejar de la mejor de las maneras las situaciones internas. Tenemos un grupo que es muy bueno y los cinco delanteros están con posibilidades de jugar», dijo hoy al respecto Simeone en la sala de prensa.