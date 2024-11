El llamamiento del Valencia a la población: "Necesitamos maquinaria".

El Valencia ha hecho un llamamiento a la población para pedirles que lleven a Mestalla algunas cosas que hacen falta. El club está colaborando con el Banco de Alimentos para ayudar a los pueblos más afectados por la DANA. Han sido muchos los que se han acercado hasta allí para colaborar, pero ahora la entidad pide carretillas elevadoras para transportar los palets llenos de comida y palets europeos estándar para poner la comida que les llega.

«En Mestalla necesitamos maquinaria como esta como prioridad. Avenida Aragón», asegura el Valencia en sus redes sociales que acompaña la publicación con un vídeo de una persona trabajando en Mestalla con una carretilla elevadora bajando los palets que les han traído del camión para llenarlos de comida. En una publicación anterior dejaban claro que «en Mestalla necesitamos PALETS EUROPEOS ESTÁNDARD como prioridad y vehículos como estos», junto a una imagen de una carretilla elevadora transportando cajas.

«También: Epis, Máscaras, Guantes, Leche para bebés, Palets, Gel Hidroalcohólico, Protección para gente que limpia, Botas y Alimentación. Estaremos en Mestalla hasta las 19:30h. UNITS COM SEMPRE», añade el comunicado del club valenciano que pide por favor que no lleven más ropa: «No más ropa». Los pasillos de Mestalla están a rebosar de comida y ropa, no cabe nada más, y el club no sabe qué hacer con tanta ayuda.

— Valencia CF (@valenciacf) November 3, 2024

Los valencianos han acudido en masa para ayudar a los afectados por la DANA en Valencia. De los alimentos se encarga el Banco de Alimentos de repartirlos, pero el club no sabe cómo distribuir tanta ropa. Es por eso que ha pedido a la población que no lleven más vestimentas al estadio. La prioridad son maquinarias para poder transportar los palets a los camiones que distribuirán esa comida por los lugares afectados.

La solidaridad del pueblo valenciano es la imagen positiva de esta tragedia. Los ciudadanos se han echado a la calle para ayudar a sus vecinos y amigos a limpiar sus calles, sacar coches, darles comida y agua y ayudarles en todo lo que necesiten, ya que hay pueblos en los que todavía no han llegado las ayudas de los militares que prometió Pedro Sánchez.

Mientras tanto, el club valenciano ha puesto su estadio a disposición de todos aquellos que quieran aportar su granito de arena en esta tragedia. El pueblo está colaborando tanto que en Mestalla ya no cabe prácticamente nada más. El estadio che está abarrotado de comida y ropa y no dan a basto. Por eso, el Valencia ha pedido a los ciudadanos cosas más concretas que hacen falta y no abundan, como Epis, mascarillas, guantes, leche para bebés, palets, gel hidroalcohólico, protección para gente que limpia, botas y alimentación.