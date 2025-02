La Liga premia a Bordalás como mejor entrenador de enero después de que Flick le ninguneara

José Bordalás ha sido premiado como el mejor entrenador de enero en la Liga. El Getafe no ha perdido ninguno de los tres partidos que ha jugado en el campeonato doméstico –cinco en total sin perder–, de hecho, ha ganado dos y el otro lo empató, concretamente contra el Barcelona, para enfado de su entrenador, Hansi Flick, y también de su presidente, Joan Laporta.

Ambos rajaron contra el técnico getafense y también del propio equipo y el juego que practica. El Getafe guerreó como nunca en ese choque liguero y arañó un valioso empate contra el tercer clasificado (1-1). El Barça, pese a adelantarse en los primeros minutos, vio cómo uno de los clubes con menos presupuesto del campeonato le igualaba antes del descanso y le cerraba la puerta hasta el final.

«Nunca había vivido algo así», afirmó Flick en su rueda de prensa posterior en el Coliseum. El alemán nunca había hecho críticas ni comentarios de ningún tipo a colectivos como los árbitros y mucho menos a un compañero de profesión, pero ese día no se mordió la lengua y estalló por el juego del Getafe.

Además, Flick comparó aquel encuentro «con un partido de tenis». Bordalás no se calló y contestó educadamente al entrenador azulgrana: «Soy un entrenador muy respetuoso con todos los colegas y con todas las personas vinculadas al mundo del fútbol, pero esto lo resumo muy fácil. Respeto al que respeta, el que no respeta no merece respeto», manifestó.

El gran mes de Bordalás con el Getafe

Sin referirse directamente a este, dejó la siguiente frase: «Las críticas son excusas cuando no ganan. Siempre se dice que esta persona es un señor. Cuando ganas el noventa por ciento de los partidos porque estas en un equipo importante es muy sencillo ser un señor, pero cuando dejas de ganar debes ser un señor igual. Solo puedo decir eso».

Ahora la Liga, merecidamente, ha premiado a un Bordalás que tiene a un Getafe muy justo de recursos en decimocuarta posición y cuatro puntos por encima del descenso. Los resultados de enero para los azulones han sido sobresalientes. Comenzaron el mes ganando en la Copa del Rey en Granada para avanzar a octavos de final y lo continuaron derrotando a Las Palmas en Gran Canaria.

A los tres días eliminaron también en Copa al Pontevedra para pasar a cuartos y luego lograron ese aplaudido empate ante el Barcelona en su estadio. Para cerrar el mes, contra todo pronóstico, golearon a la Real Sociedad en Anoeta (0-3). Cuatro victorias y un empate que catapultan al Getafe en las dos competiciones que juega, sumado al 0-0 en el primer partido de febrero ante el Sevilla.