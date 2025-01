Bordalás contesta a Laporta y Flick por sus lloros: «Es difícil ser un señor cuando no ganas»

José Bordalás planta cara a Joan Laporta. El entrenador del Getafe, que arañó la pasada jornada un empate ante el Barcelona, ha reaccionado a las palabras del presidente azulgrana, que para justificar que su equipo fue incapaz de ganar en el Coliseum habló de «escándalo» por un penalti no pitado en ese encuentro.

«Yo soy un entrenador muy respetuoso con todos los que están vinculados al fútbol. Respeto al que respeta, el que no, no merece ese respeto», comentó Bordalás sobre esas palabras de Laporta. El técnico del Getafe tildó de «excusas» lo dicho por el presidente azulgrana: «Son excusas de cuando no ganas. Cuando ganas es muy fácil ser un señor, lo difícil es serlo cuando no ganas».

Hace unos días, Laporta aseguró que «lo del arbitraje en Getafe fue una vergüenza, un escándalo». «Que no se pitara el penalti a Koundé. Y creo que lo tendríais que repetir más veces. Porque es un escándalo lo del penalti a Koundé», añadió el presidente del Barcelona.

Tras ese encuentro, Bordalás recibió algunos ataques en redes sociales, algunos de ellos con mensajes amenazantes. Ahora el técnico del Getafe had desvelado que denunció ante la Policía esos mensajes: «La verdad que estoy afectado, quiero decir públicamente que lo he denunciado ante la Policía. Sé que será un proceso largo, pero confío en que la justicia hará lo posible».

El Getafe le sacó el pasado sábado un empate al Barcelona en el Coliseum y eso no sentó nada bien a los culés, que con la victoria del Real Madrid el día siguiente se quedó a siete puntos del liderato en Liga. Para intentar minimizar ese empate, que era un tropiezo (y más cuanto antes el Atlético de Madrid había perdido en Leganés), el Barça y su presidente se lanzó contra los árbitros en España, algo que también repitió Raphinha, por ejemplo, unos días después.