Lewandowski rejuvenece a los 36 años con Flick y otro aumento de sueldo

La llegada de Hansi Flick al banquillo del FC Barcelona ha supuesto una inyección de energía e ilusión en Can Barça a todos los niveles pero, sobre todo, en la motivación de los jugadores. El técnico alemán ha demostrado que no le temblará el pulso a la hora de confiar en los jóvenes en detrimentos de jugadores con más peso en el vestuario, pero que no estén rindiendo todo lo que se espera de ellos.

Uno de los integrantes de la plantilla que ha encontrado de nuevo la ilusión a pesar de ser de los más mayores del vestuario es Robert Lewandowski. El delantero polaco, que hoy cumple 36 años, ha mostrado en este inicio de temporada una versión mejorada y rejuvenecida con respecto a lo que vimos del ariete el curso pasado con Xavi Hernández.

De momento, no sabemos si por la influencia de Flick, la Liga no ha podido comenzar de mejor manera para el delantero que consiguió anotar un doblete en Mestalla para que el FC Barcelona consiguiera tres puntos complicados ante el Valencia en la primera salida del campeonato.

Un choque que el conjunto blaugrana comenzó por debajo en el marcador gracias a un gol de Hugo Duro, pero que los culés consiguieron remontar con dos tantos de puro ‘9’ de Lewandowski. El primero, llegando a la zona de remate antes que la defensa ‘che’ y, el segundo, al transformar una pena máxima.

El nuevo técnico teutón del Barça conoce bien al polaco de su etapa en el Bayern de Múnich, donde consiguieron ganar el triplete en la temporada 19/20 endosando además un sonrojante 2-8 al club culé en los cuartos de final de la Champions que se jugaron a partido único y a puerta cerrada por el COVID-19 en Lisboa.

Lewandowski y su desorbitado sueldo

Flick sabe cómo exprimir el talento de Lewandowski para conseguir obtener de él el máximo rendimiento posible, a pesar de que sus facultades físicas se hayan visto algo reducidas debido al paso de los años. Pero el entrenador alemán le conoce bien y, aunque no sea tan veloz o tan explosivo, sabe que el polaco es garantía de goles gracias a su gran olfato para la colocación dentro del área y su certero remate tanto con ambas piernas como con la cabeza.

Sin duda, la recuperación del delantero centro es una de las mejores noticias que podría tener el Barça, puesto que su sueldo va en aumento con el paso de los años. Pocos futbolistas hay en el mundo que cobren 25 millones de euros brutos con 36 años. El polaco firmó un contrato por el cual cada temporada su salario anual crecerá, ese fue el pacto al que llegó Joan Laporta para que su sueldo no fuera tan alto durante las primeras temporadas, cuando las arcas de la institución estaban absolutamente vacías.

Ahora, la situación económica del club no es mucho mejor y el sueldo de Lewandowski sigue creciendo y creciendo y así seguirá hasta 2026, año en el que finalice el contrato. La mejoría del polaco es un alivio en las oficinas del club porque si continuase como el curso pasado, el Barça tendría que pensar en dejarle salir gratis para deshacerse de semejante gasto y equilibrar las cuentas.