Lewandowski reconoce que estuvo a punto de fichar por el Real Madrid

Robert Lewandowski fue el principal protagonista del trofeo Joan Gamper. Su gran partido, el mejor desde que llegó al Barcelona este verano, le llevó a ser nombrado MVP del encuentro. El delantero se ha pronunciado sobre todo lo sucedido este verano, su salida del Bayern, las declaraciones y ha reconocido que hace unos años estuvo cerca de fichar por el Real Madrid.

En el pasado, el nombre de Robert Lewandowski estuvo vinculado al conjunto blanco pero finalmente no se concretó su fichaje y ahora se enfrentará a ellos en el Clásico. Al ser preguntado por el rol de su antiguo asesor Maik Barthel, el polaco explico que «no he tenido ningún contacto con él durante casi cinco años. Los pensamientos y deseos de una persona también pueden cambiar en ese tiempo. Hubo conversaciones con el Real Madrid, pero no salió nada. Siempre quise jugar en la Liga, eso lo tenía claro».

Finalmente firmó por el Barça y n el club azulgrana están encantados con su fichaje, aunque en Múnich, algunos aficionados del Bayern no están contentos con la manera en la que se fue del equipo bávaro. El delantero ha pedido perdón a los seguidores, aunque no olvida todos los buenos momentos que ha vivido en el vigente campeón de la Bundesliga.

Hace unas semanas, el polaco volvía a pisar las instalaciones del Bayern para despedirse de sus compañeros, recoger las últimas cosas que le quedaban por allí y hablar con los dirigentes del club para solucionar los rifirrafes «Lo que hemos vivido juntos como equipo en ocho años, nadie puede borrarlo. Cuando pienso en los cinco goles contra el Wolfsburgo, los 41 goles en la Bundesliga o el sextete con Hansi Flick, fueron momentos maravillosos», reconoce en una entrevista con SPORT1.

Lewandowski pide perdón

Las declaraciones que hizo para forzar su salida han dolido mucho a los seguidores alemanes y el delantero pide disculpas, aunque asegura que era necesario para dejar claro que su etapa en el Bayern había terminado: «Se que eso lastimó a muchos aficionados. Puedo entenderlo y ahora me disculpo por ello. En ese momento era importante y necesario para mí dejar claro que estaba listo para un cambio. Al final del día, todos somos humanos, ¿verdad? Después de doce años en Alemania, estaba claro para mí: he terminado aquí. Quería dejar eso claro, porque, por supuesto, no fue fácil para el Bayern aceptar una venta durante esta fase. Era una situación difícil para todos los involucrados y teníamos que encontrar la mejor solución».

Aquel día, a su salida de las instalaciones del Bayern, algunos hinchas le despidieron con gritos de «¡Hala Madrid!» por el hecho de irse al Barcelona y que en el pasado se le relacionó con el Real Madrid. No obstante, el futbolista asegura que los escuchó pero se lo tomó con humor: «Sí, también escuché eso, y me reí. En las últimas semanas también me he encontrado con algunos fans en la calle que han expresado su comprensión por mi situación y me han deseado todo lo mejor».

Pese a que recibió diferentes propuestas de otros clubes, el nuevo referente ofensivo del Barcelona, reconoce que el club azulgrana siempre fue su prioridad a la hora de marcharse del Bayern: «Cuando el Barça llamó a la puerta esta vez, el Barça era la única opción para mí. Hubo otras ofertas, pero no me interesaron».