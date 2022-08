El Bayern no llora por Lewandowski

Robert Lewandowski abandonó este verano el Bayern de Múnich después de ocho temporadas, pero, tras dos encuentros oficiales, el conjunto bávaro ha demostrado no echarle de menos. Primero, fue frente al RB Leipzig en la final de la Supercopa alemana donde ganó por 3-5 y, posteriormente, en el debut de la Bundesliga este viernes frente al Eintracht de Frankfurt por 1-6. Es decir, 11 goles en dos encuentros dejando claro que el gigante alemán sigue pasando el rodillo sobre sus rivales.

La vida sigue igual para el Bayern en Alemania, que no ha necesitado al polaco para seguir arrasando sobre sus rivales. Las goleadas del conjunto bávaro en los últimos años acostumbraban a contar con Lewandowski como principal arma ofensiva, pero el Bayern ha encontrado soluciones a esta marcha.

Como sustituto de Lewandowski llegó Sadio Mané procedente del Liverpool y una carrera más que contrastada, pero con un perfil muy diferente al del polaco. El jugador senegalés no es un referente del área, sino un jugador con mayor movilidad e, incluso, no se le podría considerar ni delantero centro. Pero en estos dos primeros partidos oficiales, el ex del Liverpool ha colaborado con dos goles habiendo jugado los dos encuentros completos.

El campeón alemán manda un serio mensaje a todos sus rivales de la Bundesliga, habiendo logrado sendas victorias ante dos de los otros ‘favoritos’ para lucharle el título al conjunto bávaro. El equipo entrenado por Nagelsmann, campeón en las diez anteriores temporadas, vuelve a ser el principal favorito para hacerse nuevamente con el úndecimo título de forma consecutiva y confirma por si hubiese algunas dudas que no necesita a un gran ‘9’ para seguir reinando en Alemania.

Sin la presencia de un gran delantero en el equipo, ahora el Bayern dispone de un esquema ofensivo diferente, donde el entrenador alemán otorga plena libertad de movimiento a sus grandes armas ofensivas. Jamal Musiala, Sadio Mané, Serge Gnabry y Thomas Müller tienen la libertad necesaria para generar cierto caos en las defensas rivales. Ahora, sin un referente puro como Lewandowski, los jugadores intercambian posiciones en un sistema muy difícil de contrarrestar.