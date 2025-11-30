El Levante despide a Julián Calero, segundo entrenador que cae en Primera

El Levante ha anunciado este domingo el despido de Julián Calero, hasta ahora su entrenador, tras la derrota de este sábado ante el Athletic Club. El conjunto valenciano, en puestos de descenso, da así un cambio a su estrategia tras cuatro derrotas consecutivas en Liga (y seis partidos seguidos sin ganar). Julián Calero es el segundo entrenador despedido en la Liga, tras Paunovic en el Real Oviedo.

«El Consejo de Administración del Levante UD y la Dirección Deportiva han acordado la no continuidad de Julián Calero como entrenador del primer equipo masculino», anuncia el equipo valenciano, que tiene nueve puntos, penúltimo clasificado, a tres de la salvación.

Calero fue el entrenador con el que el Levante regresó a Primera División tres años después, pero los malos resultados en las últimas semanas han acabado por tomar esta destitución. «Desde el Levante UD queremos trasladar nuestra gratitud más sincera a Julián Calero y a su cuerpo técnico, formado por el preparador físico Roberto Ovejero y el entrenador de porteros Borja Montero, por su entrega incansable, dedicación absoluta, compromiso, implicación y por devolver la ilusión al levantinismo», añade el club en un comunicado.

Además, aseguran que Julián Calero «forma parte de la historia del Levante UD y esta siempre será tu casa». La derrota de este sábado ante el Athletic ha acabado condenado al entrenador madrileño, el segundo despedido en lo que va de temporada en Primera División. Hace ya varias jornadas, el Real Oviedo despidió a Paunovic, trayendo en su lugar a Carrión, que todavía no ha ganado.

El Levante no confirma todavía al sustituto de Calero. El conjunto valenciano tiene partido de Copa el próximo miércoles -ante el Cieza, de Tercera División- y en Liga se medirá el siguiente lunes a Osasuna en El Sadar de Pamplona, un duelo directo por la salvación.