Levante Badalona-Barcelona y Tenerife-Atlético en semifinales de la Copa de la Reina
Al Badalona le ha tocado el coco en el sorteo de la Copa de la Reina
Las semifinales serán a doble partido, con la ida entre el 10 y el 12 de marzo y la vuelta entre el 17 y el jueves 19 de marzo
Ya se conocen los emparejamientos de semifinales de la Copa de la Reina. Levante Badalona-Barcelona y Tenerife-Atlético Madrid son las dos semifinales del torneo del K.O., tras el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Por tanto, Barcelona y Atlético se evitarían hasta la final.
El CD Tenerife, tras eliminar al Madrid CFF en cuartos, llega a las semifinales por cuarta vez en su historia con el objetivo de entrar por primera vez en la final. Buscará ese reto frente al Atlético de Madrid, ganador de la Copa de la Reina dos veces, en 2016 y 2023, y rival al que ya ganó esta temporada en la Liga.
La otra eliminatoria es un derbi catalán. El Levante Badalona, tras ganar a la Real Sociedad en cuartos, disputará la primera semifinal de su historia frente al Barcelona, vigente campeón y ganador de once títulos, siendo el club más laureado de la competición, con trece finales disputadas.
Las semifinales se disputarán a doble partido. La ida será, en horario aún por definir, entre el martes 10 y el jueves 12 de marzo, mientras que la vuelta será una semana después, entre el martes 17 y el jueves 19 del mismo mes. La final se disputará el 16 de mayo en el Estadio Gran Canaria, en Las Palmas.
Así quedan las semifinales de la Copa de la Reina
- Levante Badalona – FC Barcelona.
- Atlético de Madrid – Tenerife.
Temas:
- Copa de la Reina