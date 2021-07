Lionel Messi ya no es jugador del Fútbol Club Barcelona, toda vez que su contrato con la entidad azulgrana finalizaba a las 0:00 horas de este jueves. El Barça aún no ha cerrado el acuerdo con el ’10’, que afronta una insólita situación de libertad mientras no se oficialice su continuidad en el club en el que ha desarrollado la totalidad de su carrera profesional. Messi es libre y debe fichar por segunda vez por el Barcelona para seguir vinculado al club de su vida.

0:09. Nueva situación en el culebrón Messi

A partir de ahora, la novedad es que Lionel Messi ya no es jugador del Fútbol Club Barcelona. El astro argentino debe renegociar su contrato con la entidad azulgrana y llegar a un acuerdo para regresar a la que ha sido su casa durante más de 20 años.

0:00. ¡MESSI YA ES LIBRE!

A partir de este preciso instante, Lionel Messi ya no está vinculado al Fútbol Club Barcelona. El contrato del astro argentino ha expirado y debe negociar un contrato para firmar de nuevo con el club azulgrana.

23:50. Exclusiva en unos minutos

Josep Pedrerol, presentador y director de El Chiringuito de Jugones, ha anunciado una exclusiva mundial para dentro de unos minutos. Y todo, sobre la continuidad de Lionel Messi. Veremos.

23:47. Messi no se pronuncia sobre su renovación

Muchos medios dan por hecha la continuidad de Leo Messi en el Barcelona, pero el astro argentino continúa sin pronunciarse sobre su potencial marcha o permanencia en la entidad azulgrana. El silencio no da tranquilidad a la parroquia azulgrana pero la falta de noticias en torno a los rumores de salida del ’10’ contraponen la balanza.

23:30. ¡Media hora para la ‘libertad’ de Messi!

Después de un tremendo y prolongado culebrón, Lionel Messi será libre dentro de 30 minutos si una renovación express no lo impide. Desde entonces, los caminos del jugador y el Barcelona se separarán hasta que no se oficialice la esperada ampliación de contrato del ’10’.

23:20. Laporta pide tranquilidad por Messi

«Tranquilos». La declaración de Joan Laporta sobre Lionel Messi este miércoles otorga cierta calma, pero para los más optimistas, que necesitan actos, también genera cierto pesimismo ante los días que pasan y la renovación que no llega.

23:00. ¡Una hora y Messi será libre!

60 minutos para que el contrato de Lionel Messi llegue a su fin y el argentino, 21 años después, quede desvinculado del Fútbol Club Barcelona. ¿Llegará la renovación, inesperada a estas horas? ¿Habrá desvinculación y fichaje de la estrella?

22:55. Messi, el Kun y Depay

Agüero y Depay llegan al Barcelona, a coste cero, para complementar la delantera que debe liderar Lionel Messi junto a, si se recupera, Ansu Fati. Una línea de ataque equilibrada para soñar en grande siempre que se rubrique la continuidad del ’10’.

22:40. Lo que perdería el Barça sin Messi

Calidad, experiencia, mediatismo… El Barcelona no puede permitirse perder a Messi y por ello, Joan Laporta está echando el resto para su renovación. Un proceso largo y en el que hay que convencer al futbolista pero que se ha aclarado después de la aparente retirada de las negociaciones del Manchester City.

22:15. No se espera la renovación de Messi…

…esta noche. El proceso está encarrilado pero parece largo y Messi, salvo sorpresa mayúscula, será jugador libre a partir de las 0:00 horas. Sin embargo, la ampliación llegará, tarde o temprano, salvo que, repetimos de nuevo, salte la sorpresa.

21:50. Laporta confía en la renovación

Messi aún no ha renovado con el Barcelona, pero el presidente de la entidad, Joan Laporta, ha confirmado en cada aparición pública que el ’10’ renovará y continuará su carrera en el club que le ha visto crecer.

21:15. Menos de tres horas para el fin del contrato

Queda muy poco tiempo para que Lionel Messi y el Barcelona separen sus caminos, con un final de contrato que llegará a las 0:00 horas. A partir de esa hora, el jugador argentino será ya ex jugador del Barça.

20:50. Una etapa de 21 años

Con el fin del contrato de Lionel Messi a las 0:00 horas tanto el futbolista argentino como el Fútbol Club Barcelona pueden ver como se rompe una etapa de 21 años de unión, desde la llegada del pequeño talento en el año 2000 a la cantera culé. Medie o no una renovación, se cierra una etapa contractual entre el astro y una de las principales entidades del fútbol mundial.

20:38. Messi y los ‘fake fichajes’

Las redes sociales están muy atentas desde hace semanas a lo que pueda suceder con el futuro de Messi y, aunque su renovación con el Barcelona es la opción más factible, no son pocos los que especulan con la llegada a otros clubes e incluso se animan para firmarle para sus clubes. Newells Old Boys y el Manchester City, entre los más solicitados.

Lionel Andrés Messi se convirtió en nuevo jugador de #Newells ¡Bienvenido al Parque Leo! 🔴⚫️ pic.twitter.com/3fpgeJ82jy — Newell's Old Boys 🍥 (@ismanewellss) June 30, 2021

20:26. La última exhibición de Leo… con Argentina

Messi, como hemos dicho con anterioridad, se encuentra disputando la Copa América con Argentina, y ahí ha sido donde ha disputado su último partido oficial. En la madrugada del lunes al martes, el ’10’ lideró la goleada de la albiceleste sobre Bolivia (1-4) anotando dos goles y dando una asistencia.

20:10. Adiós a las camisetas de Messi

El Barcelona, desde el momento en que Messi quede libre tras finalizar el contrato, no podrá promocionar las camisetas de Leo de la nueva temporada, y sólo tendría capacidad para utilizar imágenes pasadas, del momento en que el jugador tuviera contrato en vigor. Así las cosas, la entidad pierde a su principal cara visible en la promoción de sus nuevos artículos.

19:54. Kevin Durant reacciona a la libertad de Messi

Las redes sociales arden con la posibilidad de que Lionel Messi quede libre en unas horas y una de las reacciones más compartidas ha sido la de Kevin Durant, superestrella de la NBA actualmente en los Brooklyn Nets. El alero respondió a una publicación que determinaba el fin del contrato multianual de Messi, asegurando que era algo «de locos» que Leo acabara su etapa en el Barcelona.

19:43. Se publica el calendario de la Liga… ¿de Messi?

Aún sin saber si Leo jugará en el Barcelona la próxima temporada, la RFEF sorteó el calendario de la 2021-22, campaña en la que el conjunto azulgrana quiere reconquistar el cetro de campeón liguero. Para ello, resultaría casi imprescindible que Messi jugara de azulgrana, pero primero deben cerrar su renovación.

19:30. Messi, con Argentina

Mientras se deciden los que podrían ser los últimos flecos de la renovación y se acerca la fecha exacta en la que Messi será libre, el jugador se encuentra concentrado con la selección argentina, que disputa en estos momentos la Copa América con el ’10’ como estrella indiscutible del equipo.

19:15. Una plantilla a su medida

Lionel Messi es el gran objetivo del Barcelona para la presente temporada y para ello se ha firmado al Kun Agüero, compatriota y amigo personal del argentino, así como otros futbolistas que complementen al ’10’, caso del internacional holandés Memphis Depay.

19:00. La renovación deseada ya pasó

Messi tiene todas las papeletas para acabar renovando con el Barcelona, pero los planes del club llevaban, según diversos medios, el anuncio de la ampliación de contrato de su gran estrella al 24 de junio, fecha de cumpleaños de Leo. Pasado ese día, el deseo del Barça de realizar la renovación idílica finalizó, mientras el Día D sigue esperando…

18:45. A las 0:00 Messi y el Barça se separan

Y es una separación rotunda, pese a que sus caminos puedan volver a juntarse días después. El Barcelona tendrá que borrarle de su página web y no podría promocionarle con la nueva camiseta, sino con fotos antiguas. Además, queda por saber si su ‘fichaje’ posterior es viable económicamente de cara a la Liga.

18:30. Negociaciones abiertas

El Barcelona trabaja a destajo para conseguir que Messi continúe en la entidad. El argentino es el gran pilar de la plantilla y de su permanencia dependen muchas de las aspiraciones del club para la temporada que comienza el próximo mes de agosto.

18:20. La renovación, la opción más probable

Pese a los cantos de sirena que llegan desde otros clubes de máximo nivel como el Manchester City o el Paris Saint-Germain, parece que Messi se decidirá por ampliar su contrato con el Barcelona. Sin embargo, mientras la firma no se produzca y se oficialice la situación, el futbolista será libre y los grandes podrán seguir llamando a su puerta.