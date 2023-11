Leclerc toca fondo con Ferrari: tuvo que abandonar tras salirse ¡en la vuelta de calentamiento!

Charles Leclerc tocó fondo con Ferrari en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 tras tener que abandonar la carrera en la vuelta de calentamiento. El piloto monegasco no pudo realizar la salida tras un desafortunado accidente que le dejó roto el alerón delantero.

En la vuelta de formación en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, Charles Leclerc se salió en una de las primeras curvas tras el bloqueo de su sistema de frenada trasero. Dio varios trombos y acabó impactando contra uno de los muros del circuito de interlagos. El piloto de Ferrari perdió el alerón delantero y tuvo que abandonar la carrera antes de la salida.

«No puedo ser más desafortunado», afirmaba Charles Leclerc por radio a su equipo. El piloto de Ferrari no se lo podía creer. Tuvo que abandonar, posteriormente, el circuito de manera surrealista a través del bosque del circuito de interlagos hasta que llegó al garaje de su equipo.

POSICIÓN PARA FERNANDO y PARA CARLOS Leclerc acaba contra el muro en la vuelta de formación#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/bjJUflbJbp — DAZN España (@DAZN_ES) November 5, 2023

Charles Leclerc salía segundo en el Gran Premio de Brasil tras realizar una gran clasificación el pasado viernes. En la carrera al sprint quedó quinto y todas las miradas de Ferrari estaban puestas en él para hacer algo grande el domingo y poder al menos subir al podio.

Pero la mala suerte se cebó con el piloto de Ferrari, ya que no pudo ni terminar la vuelta de formación. No pudo formar en la parrilla de salida y su Gran Premio en el circuito de interlagos terminó demasiado pronto. Charles Leclerc no se lo podía creer.

Salida accidental en Brasil

La salida del GP de Brasil estuvo marcada por un espeluznante accidente entre Alex Albon y Kevin Magnussen. El Williams del piloto británico realizó un trompo y se fue contra el Haas e incluso una rueda salió volando durante los primeros metros de la carrera. Esto llevó a una bandera roja, por lo que se tuvo que repetir la salida.

El GP de Brasil de Fórmula 1 comenzó con susto en Interlagos. Primero fue Charles Leclerc que se tuvo que retirar en la vuelta de reconocimiento después de irse contra el muro y minutos después los protagonistas del incidente fueron Alex Albon y Kevin Magnussen. Un accidente entre ambos obligó a sacar la bandera roja y repetir la salida.

Varios minutos después, la salida se pudo realizar con normalidad. Fernando Alonso, que salía cuarto, adelantó a Hamilton en la primera curva a pesar de realizar una mala salida, y se quedó tercero por detrás de Norris y Verstappen. El piloto asturiano soñaba con un podio en Brasil.