Marc Cucurella, jugador del Chelsea y campeón de la pasadsa Eurocopa con España, ha demostrado en muchas ocasiones su espontaneidad y sinceridad. Al lateral izquierdo catalán no le cuesta conceder entrevistas, y cuando lo hace habla claro, sin tirar de tópicos y siendo natural. Ahora, el futbolista se ha sincerado sobre su vida más personal y ha dado una lección sobre un tema que afecta a muchos padres. Uno de sus hijos es autista, por lo que tanto él como su mujer han tenido que aprender a gestionarlo y sobre todo a entender al pequeño.

Cucurella cuenta su proceso de aprendizaje con Mateo, su hijo de seisaños al que le diagnosticaron autismo: «Cada pequeño detalle que consigues con el mayor te da mucha más satisfacción. Más faena, pero estamos bien. Es difícil. Al final, nadie te enseña a ser padre ni madre. Tú lo que ves, lo haces. Pero cuando tienes un hijo autista ves que no entiende las cosas como sus hermanos, tienes que aprender otras cosas… aprender a entenderlo. Es difícil. Cuando vinimos aquí, estaba en un momento en el que, cuando iba a los coles comunes, a él no le iba bien y estaba muy ofuscado. Era pequeño, pero no estaba feliz y eso afecta mucho… No se adaptaba, se quedaba llorando todo el rato. Estaba dos o tres horas y no le gustaba, teníamos que irle a buscar. Eso también afecta mucho: no ves bien a tu hijo y no sabes cómo ayudarlo».

ENTREVISTA CON MARC CUCURELLA: EUROCOPA, CHELSEA, COSTAR 65 MILLONES… Hemos tenido el honor de tener con nosotros a todo un campeón de Europa, uno de los mejores laterales de la Premier League y, además, un absoluto crack. Ya la tenéis en YouTube. ¡Esperamos que la disfrutéis! pic.twitter.com/QDhKUhLrTH — La Media Inglesa (@LaMediaInglesa) January 26, 2025

«No encontrábamos la manera de ayudarle hasta que encontramos otro colegio en Londres y ya hemos mejorado mucho. Ahí nos ayudan, hacemos charlas, aprendes a llevarlo y lo entiendes. Él se hace entender, pero necesitas conocerlo», añade Cucurella en la entrevista con La Media Inglesa. El jugador recuerda que «en Brighton él todavía era pequeño. El médico no nos decía lo que tenía, todavía era pequeño para saberlo», hasta que llegaron a Londres y tuvieron un diagnóstico: «No se adaptaba y lloraba todo el rato. No le veíamos bien y no sabíamos como ayudarle. Mi mujer y yo le entendemos fácil, pero si le dejo aquí, no le entenderíais, aunque él se hace entender».

«Tiene su parte negativa: todo cuesta más, todo es más difícil. Pero también su parte buena: cuando consigues algo, un simple avance, da mucha más satisfacción», insiste el futbolista del Chelsea, que explica cómo tenía claro desde muy joven que quería ser padre pronto. «Yo desde joven, que no tenía ni novia ni nada, decía ‘voy a ser padre joven’. Siempre me había gustado, tengo muchos primos y siempre he estado con niños y siempre me han gustado».

«Una vez que tuvimos uno, dijimos, ‘estamos KO, no dormimos y ya que estamos, hacemos todo y ya dormimos del tirón’. La verdad es que es un caos, pero le echamos mucha energía», cuenta sobre la decisión que tomó junto a su pareja, Claudia Rodríguez, de construir una familia numerosa en pocos años.