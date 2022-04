Lara Álvarez es sin duda uno de los rostros más carismáticos de la televisión y una de esas presentadoras más espectaculares de la pequeña pantalla. El tirón que tiene la asturiana ante el público no ha pasado desapercibida en Mediaset, que cuenta con ella en diferentes formatos de éxitos. De hecho, próximamente volverá a Honduras para conducir desde allí una edición más de Supervivientes, reality en el que está más que afianzada.

Pese a que hubo ciertos rumores hace unas semanas sobre un posible rechazo a volver a presentar el programa por alguna decisión del grupo que no le habría gustado, la realidad es que Lara Álvarez salió rápidamente al paso del runrún en sus redes sociales dejando claro que tenía muchas ganas de volver a Honduras con los nuevos participantes de Supervivientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka)



Una Lara Álvarez que ahora es el rostro del reality pero que años atrás se dio a conocer en gran medida por las populares parejas que tuvo antes de iniciar su relación con Davide Rey, su actual novio, que también trabaja en Supervivientes.

Algunas de las primeras parejas públicas de la presentadora fueron los humoristas y presentadores Dani Martínez y Ángel Martín, hasta que la asturiana fue relacionada y cazada con Sergio Ramos. Apenas estuvieron juntos algo más de un año, y no escondieron esa bonita aventura pese a que no durara demasiado. Otro gran deportista de nuestro país como Fernando Alonso fue capaz de conquistar a su paisana, con la que estuvo un año y medio aproximadamente. Hay otros muchos nombres, pero relacionado con el deporte está el de Jaime Astrain, ex futbolista y colaborador de El Chiringuito con quien Lara Álvarez tuvo una aventura menos duradera pero que al parecer acabó bien.