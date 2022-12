Laporta y el límite salarial

Ya era vox populi, pero por si hubiera dudas, el propio Laporta ha salido al paso de los rumores que situaban a Messi de nuevo en la órbita del Barça para desmentirlos. De hecho, el presidente ha ido más lejos dando a entender que no podrán moverse en el mercado por los sempiternos problemas de límite salarial. Así que salvo que cambien muchos las cosas, no habrá fichajes en invierno y el verano será mucho menos movido que el anterior.

Cabe recordar que desde el pasado mes de enero, el Barça, pese a sus enormes problemas económicos, ha sido muy activo en el mercado. Doce fichajes en verano que se unieron a los cuatro realizados en invierno. Tanto movimiento y tanta palanca han provocado una situación límite en cuanto a las posibilidades de inscribir nuevos jugadores. Incluso la renovación de Balde o la inscripción de Gavi con el primer equipo están comprometidas.

Las razones de estas apreturas son múltiples. Por supuesto la gestión de Bartomeu y su dispendio en masa salarial tienen gran parte de la responsabilidad, pero cabe decir que Laporta en su mandato la está aumentando por los numerosos movimientos que ha hecho y hemos comentado. Fichar a un jugador, aunque llegue libre, implica un esfuerzo para inscribir su salario. Quizás han llegado demasiados jugadores que no han mejorado significativamente la realidad deportiva del Barça, pero sí han hipotecado sus posibilidades.

Además, la normativa de la Liga ha cambiado. En algunos aspectos se ha flexibilizado y le da a Laporta más margen de actuación, pero las palancas no serán ya una opción para mejorar el límite salarial del Barcelona. La venta de jugadores y las rebajas salariales serán los principales aliados para poder fichar e inscribir.

Por último, la temprana eliminación en Champions ha hecho que el presupuesto de ingresos aprobado por la Liga se haya venido abajo. Por ellos es previsible que en la siguiente revisión de límites salariales el Barcelona vuelva a estar excedido de forma considerable.

Con todo esto, ahora cabe esperar a qué jugadores les dice el Barcelona que deben buscar otro lugar con el problema añadido de que algunos de ellos podrían velar por sus intereses personales y no por los del club. Pienso en los casos de Depay o Dembele. También en el de De Jong. Cuando fichas jugadores que llegan libres como el caso de Depay te puedes encontrar conque el mismo jugador se vaya libre. Laporta hizo un all in y de momento en la Champions no se ha visto correspondido con buenos resultados. Veremos cómo acaba la película.