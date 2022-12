Joan Laporta ha vuelto a hablar y ha dejado varios titulares respecto a una posible reconciliación o, mejor dicho, un reencuentro con Leo Messi, aunque asegura que no quiere «generar expectativas» en torno a su fichaje. Por otro lado, también ha hablado sobre el futuro de Busquets, donde desea que continúe al menos hasta el verano o de Xavi y otros asuntos importantes en torno al Barcelona.

Leo Messi es un gran deseo de la directiva culé y aunque todo hace indicar que renovará con el conjunto parisino, Laporta no pierde la esperanza: «Es obvio que me gustaría que algún día volviese. Me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativas. Es jugador del PSG y tiene contrato con ellos. Acaba de ganar la Copa del Mundo y estamos muy contentos por él. Lo que no quiero es generar expectativas que tienen una gran dificultad».

«Para nosotros, es el mejor de todos los tiempos. Lo hemos tenido aquí y se ha hecho jugador aquí. Estoy convencido de que él, en su corazón, es culé. Es un culé de referencia y siempre estará vinculado al Barça. Nos gustaría mucho que volviera, pero es algo que ya se verá», añade sobre la figura del ’10’.

Por otro lado, también habló sobre el que es el actual capitán del equipo, Sergio Busquets:»Xavi cuenta con Sergio Busquets y es partidario de que siga. Queremos que, si puede ser, continúe. Se ha comentado si tiene ahora ofertas de la MLS para el mercado de invierno. Lo que considere Busquets, estará bien. Y el club siempre estará a su lado ayudándole».

En este sentido, reconoció que el contrato termina en junio y que el tiempo para tomar la decisión es poco. «No sé qué decidirá este invierno, o si continuará hasta final de temporada. Queremos que siga, porque así lo ha pedido Xavi. Pero lo decidirá él (Busquets) y bien decidido estará. Pero todos queremos que continúe. Sergio a veces tiene la sensación de que le ha llegado el momento, pero todos queremos que continúe», recalcó.

En cuanto a otros centrocampistas del equipo, destacó el buen nivel de los internacionales españoles Pedri y Gavi, claves también en el último Mundial de Qatar 2022. «Para llegar al nivel de un Xavi o Iniesta, Pedri o Gavi tienen que trabajar mucho y en ello están», reconoció, no obstante.

La figura de Xavi

Y, sobre Xavi, aseguró que es actualmente el mejor entrenador que podría tener el Barça. «Xavi es el mejor entrenador del mundo y es una maravilla tenerle como entrenador. Es optimista, pero con los pies en el suelo. Esa confianza que dice que le tenemos, se la ha ganado. Es respetuoso con el modelo de juego que queremos, porque lo hizo como jugador», señaló.

«Xavi ha superado las expectativas que teníamos con él. Conoce perfectamente el mundo del Barça, relativiza todos los problemas y siempre genera optimismo. No ve nunca nada imposible. Tiene muy clara la visión de juego, le he visto muy maduro por lo joven que es y asumiendo un cargo como el de primer entrenador del Barça. Estoy encantado con Xavi y para mi es un orgullo tenerle», destacó del de Terrassa.

Además, señaló que el verdadero proyecto de Xavi empieza este año, sin contar la mitad de la temporada pasada tras coger el equipo con la salida de Ronald Koeman. «Este año le hemos traído los jugadores que quería. Es un proyecto de dos años, y tendemos la confianza de que como es hombre de club, mirará a la cantera. Tenemos jugadores de gran calidad. Activamos las palancas para tener un equipo competitivo», recordó.

«Tengo la gran suerte de tener al mejor entrenador del mundo. Xavi es muy interesante de escuchar, va alineado con el club y compartimos momentos juntos. Me siento acompañado y apoyado por ellos, tenemos plena confianza en su ‘staff’ y en su sentido de club», concluyó al respecto.

Superliga viva

El presidente, como apuntó el miércoles en la comida de Navidad con la prensa, recalcó que es optimista respecto a la sentencia europea sobre la Superliga. «Se tiene que reformar el fútbol europeo. La Premier pasa en derechos de televisión de 5.000 a 7.000 millones. En LaLiga de 2.000 a 2.700… Esto no nos permite competir. Esto tiene que cambiar», argumentó.

«Espero que la resolución sea del interés de los clubes. Posicionarnos es por valentía, porque trabajamos para mejorar la competición y por la estabilidad financiera de los clubes, y por cambiar el modelo de gobierno porque en la industria del fútbol, los clubes son los que sacan menos rédito y esto no puede ser», achacó.

«Soy optimista, pienso que la sentencia del Tribunal de Justicia tendrá un significado tan importante como la sentencia Bosman. Y esta vez será en favor de los clubes. Ahora, los clubes necesitamos el apoyo de poder gestionar y gobernar una competición, y queremos tener lazos con la UEFA. Entiendo que se permitirá organizar competiciones, y podría ser que viniera un fondo de inversión con recursos ilimitados que quisieran organizar la competición. Por eso nos queremos adelantar y hacer una Superliga europea junto a la UEFA», apuntó.

En lo meramente deportivo, repitió que la prioridad es LaLiga Santander. «La eliminación en la ‘Champions’ fue un palo y nos tocó, por la forma. Confiábamos en que iba muy bien, pero nuestra principal prioridad es LaLiga y estamos mentalizados, el vestuario también. Queremos la Liga y nos tenemos que centrar todos los ‘culés’ en ganarla. Tenemos un equipo joven y la mayoría de ellos han ido al Mundial», destacó. «LaLiga la queremos y la necesitamos», sentenció.

«Trabajamos para volver a ganar una ‘Champions’. Primero, que el Barça continúe con su modelo de propiedad de socios y socias. Lo que me hizo volver a ser presidente es volver a ganar la ‘Champions’. Queremos ganar la Liga porque así juegas la ‘Champions’ y tienes un equipo preparado para ganarla. Estamos convencidos de que podemos ganar la ‘Champions’», se sinceró.