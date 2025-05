Laporta ‘anuncia’ la renovación de Flick tras ganar la Liga con el Barcelona: «Continuará»

Joan Laporta se vino arriba a primera hora de la mañana de este viernes, en la que tanto él como su club el Barcelona apenas han comenzado a celebrar el título de Liga conseguido sobre el césped de Cornellá, y anunció públicamente la renovación de Hansi Flick. La ampliación del acuerdo del técnico alemán con el equipo azulgrana se anunciará «en breve», según aseguró su presidente, que también repasó otros temas de la actualidad culé como el regreso al Spotify Camp Nou.

«Hace tiempo que nos pusimos de acuerdo y es un hombre de palabra. Continuará. En breve lo anunciaremos», afirmó Laporta, que destacó la labor del alemán para haber ganado esta Liga y dos títulos más esta temporada: Supercopa de España y Copa del Rey. «Le doy un porcentaje muy elevado del éxito del equipo. Tiene rigor, disciplina, fuerza mental, sensibilidad especial… ha hecho que todo el mundo se sienta importante. Es una de las claves del éxito de la temporada, está feliz en el club, contento, se lo pasa bien, disfruta… Está muy ilusionado con el proyecto», valoró.

Más de Laporta sobre la gran temporada del Barça: «Ha sido histórica. No recuerda una temporada con tantos intentos de desestabilización y se ha trabajado muy bien. Todos han hecho un trabajo extraordinario: Deco, Flick… Hemos competido contra nuestro rival por excelencia y hemos ganado merecidamente la Liga, Copa y Supercopa. Hemos jugamos mejor que el resto. Sólo nos faltó llegar a la final de la Champions, pero tenemos mucho margen para aprender. Es un bloque con personalidad y frescura, se lo pasa bien y tiene un estilo muy propio. Estoy muy satisfecho como presidente».

Además, valoró la figura de Deco como hombre clave en la operación Flick, dándole «mucho mérito» al portugués porque fue quien «apostó» por la llegada del alemán. «Hay que luchar por todas las competiciones. Es cierto que es un equipo descarado, joven y lo quiere todo. Son ambiciosos y conscientes que con Flick pueden lograr todo lo que se propongan», añadió en torno a la siguiente campaña.

Laporta, Flick y el Camp Nou

También fue preguntado Laporta por la vuelta al estadio tradicional del Barça, aún en obras, y se aventuró a dar una fecha: «Si no hay imponderables, la temporada que viene jugaremos en el Camp Nou. Ojalá hubiésemos podido ir a este ritmo un año antes». Aseguró en este sentido que pedirán jugar los primeros partidos fuera de casa: «Sí, lo pediremos. Me has hecho pensar en los verdaderos artífices de esta temporada, los socios y socias. Han subido a Montjuic, se han sacrificado, se han desplazado. No he visto nunca en una temporada tantos intentos de desestabilizar y ellos han sido fundamentales».

El presidente culé también habló del desagradable incidente producido a las puertas de Cornellá en la previa del derbi catalán, opinando que no debió suspenderse el partido, como así ocurrió: «Los alcaldes de El Prat y de Cornellá nos fueron informando. Son situaciones desagradables. La gravedad de los heridos no era para suspender el partido. El presidente de la Generalitat también estaba muy pendiente y las autoridades consideraron que no había razones para suspender el partido».