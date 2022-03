Carlos Akapo fue víctima de un comentario racista por parte de un aficionado del Granada durante el encuentro del conjunto nazarí ante el Cádiz (0-0). Cuando el lateral del equipo gaditano abandonaba el terreno de juego al ser sustituido en el minuto 60 de partido, un individuo en la grada se dirigió a él imitando a un mono, imágenes que fueron captadas por las cámaras. El jugador le respondió y después se dirigió al cuarto árbitro para contarle lo sucedido. Además, Sánchez Martínez reflejó en el acta arbitral los hechos, por lo que el Granada podría enfrentarse a una importante sanción.

El lateral del Cádiz Carlos Akapo vivió un desagradable incidente mientras abandonaba el terreno de juego al ser sustituido en el minuto 60 del partido que medía al conjunto gaditano con el Granada a domicilio. El defensa abandonó el campo por la línea de banda para agilizar el cambio y cuando recorrió el fondo, uno de los aficionados del equipo local se dirigió a él haciendo el ruido de un mono. Unas imágenes que fueron captadas por las cámaras de televisión.

Akapo no dudó en contarle al cuarto árbitro lo que había sucedido y los hechos quedaron también reflejados en el acta arbitral. «Al finalizar el encuentro el delegado del equipo visitante me comunica que en el minuto 59 tras la sustitución de Carlos Akapo Martínez, éste recibió insultos y gestos contra su persona por parte del público ubicado en el fondo por donde se retiraba del terreno de juego; no siendo testigos de los hechos ningún miembro del equipo arbitral al encontrarse el partido en juego», escribió Sánchez Martínez, colegiado que dirigió el Granada – Cádiz.

Al estar reflejado en el acta dicho incidente, ello permitirá una apertura de un procedimiento extraordinario por parte del Comité de Competición de la RFEF y que podría derivar en el cierre parcial de la grada del estadio nazarí.

El RACISMO hay que erradicarlo. Es lamentable que a día de hoy en 2022 hayan actos así en un campo de fútbol. Hay que dar ejemplo también desde la grada, se que han sido 4 gilipo… por llamarlos de alguna manera pero no podemos dar ese ejemplo a los niños y a toda la gente. 😔😔 https://t.co/yGxeEwmb8w — Carlos Akapo (@carlosakapo) February 28, 2022

«Uno me ha llamado mono»

El propio Akapo se encargó de contar el incidente que había vivido en el estadio nazarí. «Han sido tres o cuatro gilipollas, sé que está mal dicho, pero no representan a la afición del Granada para nada. Pero sobre todo ha habido uno que ha insistido y me ha llamado mono. Por una parte me afecta y por otra hay que dar visibilidad para que la gente ésta no esté en los campos», dijo el lateral del Cádiz a los micrófonos de Gol TV.

«Son gente que no merecen venir al estadio y que no representa a la afición del Granada. No entra en mi cabeza que la gente insulte y te llame negro. Por mi parte lo trato con calma, y le intento hacer ver a la gente las idioteces y tonterías que hacen. Espero que le aparten del fútbol. Muchas gracias también a los hinchas del Granada que le han dicho que pare. Intentaré olvidarlo. El fútbol son valores de respeto», añadió.