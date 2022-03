Nick Kyrgios cayó en cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells ante Rafa Nadal. El australiano ofreció un gran nivel de juego, pero terminó perdiendo en un encuentro en el que volvió a mostrar su faceta más polémica. Varias raquetas rotas, otra que casi impacta en un niño recogepelotas y hasta un enfrentamiento verbal con el actor Ben Stiller, presente en la primera fila para disfrutar de otro encuentro de Rafa Nadal en el torneo californiano.

Nick Kyrgios volvió a ofrecer sus múltiples facetas sobre la pista. Por un lado deleitó a todos con su excelso nivel de tenis, poniendo en varias ocasiones en apuros a Rafa Nadal. Pero el australiano también ofreció su otra cara menos amable, esa que le lleva a romper raquetas de tenis sin importarle las consecuencias, a hacer aspavientos y quejarse e incluso encararse con algún espectador en la grada. Incluso con un actor. Así le ocurrió con Ben Stiller, que presenciaba el encuentro de Rafa Nadal en Indian Wells y al que ya se le había visto en anteriores rondas disfrutando in situ del tenis del español.

«¿Eres bueno al tenis?», le preguntó Kyrgios a Ben Stiller, interrumpiendo un saque en un importante juego del tercer set, parcial que había logrado forzar el australiano tras verse remontado en el primero. El actor, seguidor confeso de Rafa Nadal, le dijo que no. A lo que el de Camberra respondió: «Exactamente, así que no me digas cómo jugar. ¿Te digo yo cómo debes actuar? No».

Does @NickKyrgios tell @BenStiller how to act? Don’t think so… #IndianWells pic.twitter.com/wrq9j5VBSi

Kyrgios perdió los nervios durante varias ocasiones en el encuentro ante Rafa Nadal, frustrado por la imposibilidad de ganar al balear. El australiano recibió algún ‘warning’, tras romper alguna raqueta, de hecho, incluso le costó un punto en el tiebreak y el parcial se fue directo al bolsillo de Nadal (7-6(0)). También intentó sorprender a Nadal con un saque por debajo, pero la sorpresa se la llevó él al recibir un resto ganador del español. Al acabar el encuentro, Kyrgios lanzó la raqueta al suelo y esta salió disparada, teniendo que esquivarla uno de los recogepelotas. El australiano se disculpó posteriormente con él y ha dejado ver en las redes sociales un intercambio de mensajes con él para pedirle perdón y ofrecerle una raqueta.

En la rueda de prensa posterior, el australiano confesó que por momentos sintió que él sería capaz de acabar con la imbatibilidad de Nadal, pero en los momentos clave el español jugó mejor y terminó alabándolo. «Sentía que sería yo el que terminara con la racha de Rafa, estaba jugando muy bien. Sentí que hice lo correcto en el primer set. Me senté con mi entrenador, yo mismo, y tenía un plan de juego y todo estaba funcionando. No sé qué pasó en ese juego con 5-4 y 30-15, que seguí repitiendo ese punto una y otra y otra vez», dijo Kyrgios.

«Seguí compitiendo y logré ganar el segundo set y varios puntos en el tercero. Luego hubo un juego en el que no pude hacer nada y otro en el que se me fue un revés por tres pulgadas. Eso es lo que pasa con Rafa todo el tiempo. Él ha jugado demasiado bien. Jugó bien varios puntos y salió airoso y eso es lo que le hace grande», dijo sobre el español.

Made a new friend in the process 🤍 accidents happen but we can go out of our way to make things better 🥶👑 pic.twitter.com/G0gI5QpmBy

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) March 18, 2022