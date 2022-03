Rafa Nadal atendió a los medios de comunicación tras sellar el billete a la semifinal del Masters 1000 de Indian Wells al ganar a Nick Kyrgios (7-6, 5-7 y 6-4) en cerca de tres horas de partido. El balear disputará el pase a la final ante Carlos Alcaraz, que se impuso al defensor del título en California, Cameron Norrie (6-3 y 6-4). Nadal se deshizo en elogios hacia el murciano, a quien augura un futuro lleno de títulos.

Rafa Nadal sigue imparable, sumó su 19ª victoria consecutiva para avanzar a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, donde se vivirá un duelo histórico entre el tenista más laureado de la historia y el prometedor Carlos Alcaraz. Ambos llegan en un gran momento de forma y son conscientes de la expectación que levanta su encuentro. El de Manacor no dudó en ensalzar las grandes cualidades del pupilo de Juan Carlos Ferrero, antes de medirse en la pista este sábado con el billete en juego a la final del primer Masters 1000 de la temporada.

«Él nunca me ha hecho preguntas. Tiene un gran equipo a su lado. Creo que es imparable en cuanto a su carrera. Tiene todos los ingredientes. Tiene la pasión. Es lo suficientemente humilde para trabajar duro. Es un buen tipo. Me recuerda muchas cosas mías de cuando era un niño de 17 o 18 años. Creo que tiene la pasión. Tiene el talento y el componente físico que es grande. Y estoy súper contento. Será un gran rival para ahora y para los próximos meses, sin duda», dijo Rafa Nadal, cuestionado sobre su opinión acerca del tenista de El Palmar (Murcia).

«Pensando y siendo egoísta, es genial, sinceramente, tener una estrella así de mi país, porque nosotros, para los amantes del tenis, vamos a seguir disfrutando de un jugador increíble que luchará por los títulos más importantes para los próximos, no sé cuántos años, un montón de años. Esa es mi sensación, desde mi punto de vista. Eso es fantástico para los amantes del tenis y él es un compatriota y un gran tipo. Así que me gusta. Le deseo todo lo mejor. Probablemente no mañana cuando juegue contra mí, pero en general (risas)», añadió Nadal, satisfecho de tener un gran relevo en el tenis español y augurándole un gran futuro al pupilo de Juan Carlos Ferrero.

«Contento con el nivel»

Analizando su partido ante Nick Kyrgios y cuestionado por los breaks que encajó en el tercer set, Rafa Nadal hizo una lectura positiva del encuentro en general y se mostró contento con el nivel mostrado ante el australiano. «Bueno, después de un partido de casi tres horas, no podemos simplemente hablar de dos puntos, no, porque no creo que sea correcto decirlo. He jugado muchos puntos importantes durante el partido. Esos dos puntos habrían sido importantes. Pero podemos hablar mucho sobre diferentes momentos que cambian la dinámica del partido», dijo el balear.

«Creo que fue bueno. Estoy feliz de ganar, por supuesto. Estar en semifinales es una gran noticia para mí otra vez. También feliz por ese tercer set, porque no fue fácil después del final del segundo, que fue terrible para mí. Pero lo aguanté emocional y mentalmente, creo que estaba listo para seguir luchando. Muy contento con la victoria y por supuesto contento con el nivel en conjunto», añadió Nadal.

Alcaraz responde a Nadal

Tras su victoria ante Cameron Norrie, actual defensor del título en Indian Wells, Carlos Alcaraz pasó por rueda de prensa y analizó su enfrentamiento ante Rafa Nadal en las que serán sus primeras semifinales de un Masters 1000. «Me destrozó en Madrid. Creo que esta vez va a ser diferente. Ahora soy más maduro. Estoy preparado para enfrentarme a él en la semifinal», dijo el murciano, confiado en poder jugar de tú a tú con el balear.

A Alcaraz le transmitieron las palabras que poco antes le había dedicado Nadal y éste no dudó en devolverle los elogios. “Es fantástico jugar contra Rafa. Es mi ídolo desde que soy un niño, por lo que nunca es fácil jugar contra él, pero creo que será un partido fantástico. Es una gran experiencia jugar contra él, en unas semifinales de Masters 1000, aquí en Indian Wells. Me lo voy a pasar muy bien y voy a disfrutar cada segundo de partido. Es una experiencia muy especial para mí” declaró.

“No sé qué tengo que hacer para ganar esta semifinal. Creo que ya se ha visto mi nivel, estoy jugando a un gran nivel en este torneo. Soy consciente de que va a ser un partido muy duro, pero todo el mundo sabe cómo es el juego de Rafa. Cuando está en un momento de bajón puede volver, subir su nivel en los golpes y darle la vuelta al partido. Veremos a ver qué pasa” concluyó el tenista de El Palmar (Murcia).