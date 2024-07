Kroos: «Alemania no es el país del que me fui en 2014, estoy incómodo con mi hija en la calle a las 11»

Gran revuelo el que se ha creado en Alemania por unas recientes declaraciones de Toni Kroos sobre la seguridad y los problemas de inmigración que viene sufriendo el país teutón en los últimos años. Durante la concentración en la Eurocopa, el ya ex jugador del Real Madrid opinó sobre este tema y consideró que su país ya no es el lugar que era hace 10 años debido a la migración masiva.

«Si lo comparo ahora con España. Por ejemplo, tengo una hija de 7 años. Cuando cumpla 13, 14, 15, y si alguien me preguntara: ‘¿Dejarías salir a tu hija a las 11 de la noche en España cuando tenga 14 años o en una gran ciudad alemana?’. Ahora mismo me inclinaría más por España», comentó Kroos.

Estas palabras han generado una gran polémica en Alemania. Pues si de algo se ha caracterizado Toni Kroos durante toda su carrera es de no llevar a cabo declaraciones polémicas. Justo nada más colgar las botas tras perder ante España en los cuartos de final de la Eurocopa, las palabras del ex futbolista del Real Madrid no han gustado nada a una parte del país alemán.

En una entrevista para el podcast ZDF, Toni Kroos después maquilló su respuesta y consideró algo positivo que Alemania esté adoptando una postura de acoger a un gran número de inmigrantes, como ocurriera en el Mundial de 2006 y en la Eurocopa de este mismo año y que todavía se está celebrando: «Se ve que este país acoge a la gente con los brazos abiertos. El Mundial de 2006 lo demostró y ahora la Eurocopa de 2024 también. Me parece sensacional y estupendo».

Kroos se despide del fútbol

Ya se puede decir que Toni Kroos es ex futbolista. De hecho, tras perder contra España este viernes en los cuartos de final de la Eurocopa, el alemán ha emitido varias cartas de despedida dando las gracias a todas las personas que le han rodeado, así como a todos los aficionados alemanes que tanto apoyo le han dado durante la Eurocopa y en los años que ha vestido la camiseta de la ‘Mannschaft’.

«Así que eso es todo. Pero antes de tomar un descanso y al menos tratar de darme cuenta de lo que pasó en los últimos 17 años no quiero perder la oportunidad de dar las gracias a todos los que me aceptan cómo y quién soy. Gracias a todos mis fans alrededor del mundo por vuestro apoyo incondicional. Gracias a todos mis clubes y entrenadores por creer en mí. Gracias a todos mis compañeros de equipo por hacerme sentir bienvenido en cualquier momento. Gracias a mis amigos por ser siempre honestos conmigo, sin importar lo exitoso que me volví», comentó en la mañana de este domingo en su última carta de despedida en redes sociales.

«Gracias a mis agentes que se hicieron amigos. Gracias a mis padres por la mejor preparación posible para realizar mi sueño. Gracias a mi hermano Félix por ser siempre mi fan número uno. Gracias a mis hijos por ser mi mayor motivación para sacar lo mejor de mí – nada mejor que ver a tus hijos orgullosos de papá. Gracias a mi hermosa esposa por ser como eres. Nunca cambies. Este éxito no habría sido posible sin ti. ¡Es nuestro! Y por último, pero no menos importante: ¡Gracias fútbol! Eres un juego hermoso», zanjó el alemán.